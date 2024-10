Vacances scolaires 2024-2025 : Les dates officielles sont dévoilées

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé les dates des vacances scolaires pour l’année 2024-2025.

Les vacances d’automne : débuteront le mardi 29 octobre et prendront fin le dimanche 3 novembre.

Les vacances d'hiver : sont prévues du 19 décembre au 5 janvier 2025.

Les vacances de printemps : s'étaleront du 20 mars au 6 avril 2025.

Quant aux vacances d’été, elles commenceront pour les enseignants le 10 juillet 2025, après la clôture des activités pédagogiques et administratives, dont la publication des résultats et la remise des documents aux élèves.

Les administrateurs commenceront leurs vacances d’été après la finalisation de toutes les tâches liées à la fin de l’année scolaire.

En ce qui concerne la rentrée scolaire suivante, les opérations de préparation débuteront le 24 juillet 2025 pour les zones 1 et 2, et le 17 juillet 2025 pour la zone 3.

Programme de formation pour les directeurs et inspecteurs

En parallèle, le ministère a annoncé un programme de formation intensif de 420 heures destiné aux directeurs des collèges et des écoles primaires ainsi qu’aux inspecteurs de l’éducation primaire.

Cette formation, qui a débuté le 13 octobre 2024 et se terminera le 22 mai 2025, combine des sessions théoriques ainsi que pratiques pour renforcer les compétences des responsables éducatifs.

Le programme inclut un stage pratique de 60 jours ainsi que la rédaction d’un mémoire de fin de formation, suivi d’un examen final.

Le ministère a structuré cette formation en plusieurs phases, alternant entre des périodes de formation théorique et des stages pratiques.

Les participants bénéficieront également de périodes de repos, allant de deux jours à plusieurs semaines.

Par exemple, la première phase de formation théorique se déroule du 13 au 24 octobre 2024, suivie d’une pause, puis d’une phase de formation pratique qui prendra fin le 31 octobre.

Les phases suivantes continueront de manière similaire, avec des pauses régulières pour permettre aux participants de reprendre la formation avec une énergie renouvelée.

La formation se poursuivra jusqu’en mai 2025, avec des périodes théoriques et pratiques, visant à approfondir les compétences de gestion des directeurs et inspecteurs.

La finalité de ce programme est de fournir aux directeurs et inspecteurs les outils nécessaires pour améliorer la gestion et la supervision des établissements scolaires, en vue de moderniser le système éducatif algérien et de rehausser le niveau de l’enseignement.