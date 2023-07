Vacances scolaires 2023 : une durée moins longue en Algérie par rapport à certains pays européens ?

Les vacances scolaires de l’été prendront fin bientôt ! À l’approche de la rentrée scolaire, les écoliers, les collégiens et les lycéens renoueront avec leurs établissements respectifs après plusieurs semaines de repos pour la plupart d’entre eux.

Dans ce registre, une étude comparative d’un site internet a révélé la durée de vacances scolaires dans plusieurs pays.

En effet, le site Statista, spécialisé des statistiques et autres études comparatives, a mis en lumière le sujet du nombre de semaines dont bénéficient les élèves durant l’été 2023 en Europe.

À LIRE AUSSI : Suite à son acharnement sur l’Algérie, l’APS qualifie France 24 de « chaine poubelle »

Ainsi, selon le site Statista, les élèves en Allemagne, en Suisse et en Belgique bénéficient de 6 à 7 semaines de vacances en été.

Dans de nombreux pays européens, c’est la pause estivale : plus longues dans certains, plus courtes pour d’autres ! L’Italie occupe la 1ère place avec 13 semaines de #vacances scolaires d’#été par an, suivie de près par la Grèce avec 12 semaines.

— Statista FR (@statista_fr) July 25, 2023