Vacances gratuites en Algérie : comment inscrire votre enfant depuis la France pour l’été 2026

Pour la quatrième année consécutive, la Grande Mosquée de Paris relance son programme de colonies de vacances en Algérie, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse algérien. Cette initiative, devenue incontournable pour de nombreuses familles algériennes établies en France, permet à des enfants de vivre un séjour estival entièrement pris en charge, dans plusieurs centres situés sur le littoral algérien.

Chaque année, l’annonce de ces colonies suscite un fort engouement. Et pour cause : il s’agit d’une opportunité rare, combinant découverte culturelle, activités éducatives et immersion dans le pays d’origine, sans aucun coût pour les parents.

Le dispositif annoncé pour l’été 2026 repose sur un principe simple : zéro dépense pour les familles. Le programme couvre l’intégralité du séjour, incluant : les billets d’avion aller-retour depuis la France, l’hébergement en centres de vacances, la restauration quotidienne, les activités sportives, culturelles et éducatives et l’encadrement professionnel.

Les départs sont organisés depuis quatre grandes villes françaises : Paris, Lille, Marseille et Lyon, permettant ainsi de toucher un large public sur le territoire.

Cette gratuité s’inscrit dans une logique de coopération entre institutions, visant à renforcer les liens entre les jeunes générations de la diaspora et l’Algérie, tout en garantissant un accès équitable à ce type d’expérience.

Quelles sont les conditions mises en place ?

L’accès à ces colonies est toutefois encadré par plusieurs conditions précises. Le programme est réservé aux enfants :

âgés de 10 à 14 ans

nés entre 2012 et 2016

titulaires d’un passeport algérien valide couvrant toute la durée du séjour

Ce dernier point est essentiel : toute inscription sans document de voyage valide sera automatiquement refusée.

Par ailleurs, les familles doivent veiller à fournir des informations complètes et exactes lors de la candidature, sous peine de voir leur dossier rejeté.

Une inscription 100 % en ligne via une plateforme dédiée

La procédure d’inscription se fait exclusivement en ligne, via la plateforme officielle ColoniesDZ.

Les étapes sont les suivantes :

Remplir le formulaire d’inscription Fournir les informations personnelles de l’enfant Indiquer la session souhaitée Vérifier l’exactitude des données avant validation

Les organisateurs insistent sur l’importance de compléter toutes les rubriques demandées. Les dossiers incomplets ne sont pas examinés. Pour toute question ou suivi de dossier, les familles peuvent également contacter directement la Grande Mosquée de Paris, notamment par email.

Afin de répondre à la forte demande, deux périodes distinctes ont été prévues, la session 1 : du 11 juillet au 22 juillet 2026 et la session 2 : du 25 juillet au 5 août 2026

Chaque famille peut exprimer une préférence lors de l’inscription. Toutefois, l’affectation finale dépendra des places disponibles et de l’organisation logistique.

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Vacances en Algérie : un encadrement professionnel et bilingue

La qualité de l’encadrement constitue un élément central du dispositif. Chaque centre de vacances est dirigé par un responsable expérimenté, chargé de superviser le bon déroulement du séjour.

Les activités sont encadrées par des animateurs titulaires du BAFA, formés pour travailler avec des enfants. Particularité importante : tous les encadrants parlent à la fois arabe et français, ce qui facilite la communication et rassure les participants.

En complément, des animateurs locaux sont présents sur place afin d’assurer une meilleure immersion culturelle et une adaptation rapide à l’environnement.

Bien plus que des vacances : une immersion culturelle

Au-delà de l’aspect ludique, ces colonies ont une véritable dimension éducative et identitaire. Elles permettent aux enfants de découvrir différentes régions du littoral algérien, de mieux connaître la culture et les traditions locales, de créer des liens avec d’autres jeunes issus de la diaspora et de renforcer leur sentiment d’appartenance.

Dans un contexte où les jeunes générations vivent majoritairement à l’étranger, ce type d’initiative joue un rôle clé dans la transmission culturelle.

Depuis son lancement, le programme ne cesse de gagner en popularité. Le nombre de candidatures dépasse souvent les capacités d’accueil, preuve de l’intérêt qu’il suscite auprès des familles.

Face à cette demande croissante, les organisateurs appellent à anticiper les démarches d’inscription et à préparer les documents nécessaires le plus tôt possible.

Avec une prise en charge complète, un encadrement professionnel et une dimension culturelle forte, les colonies de vacances 2026 organisées par la Grande Mosquée de Paris s’imposent comme une opportunité exceptionnelle pour les enfants de la diaspora algérienne.

Entre découverte, apprentissage et partage, ces séjours offrent bien plus que de simples vacances : une véritable expérience humaine, au cœur du pays d’origine.