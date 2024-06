Vacances en Tunisie : Une nouvelle taxe pour les touristes à partir de cette date

Les vacanciers séjournant en Tunisie dans des hôtels classés deux étoiles ou plus devront s’acquitter d’une nouvelle taxe de séjour à partir du 1ᵉʳ novembre prochain.

Cette mesure, annoncée par les autorités tunisiennes, vise à contribuer au développement du secteur touristique dans le pays. La taxe de séjour, déjà en vigueur dans de nombreux pays, permet de financer les dépenses engendrées par l’afflux de visiteurs.

Il s’agit notamment de l’entretien des infrastructures publiques, de la gestion des déchets, de la protection de l’environnement et de la promotion de la culture locale.

En outre, la taxe de séjour vise à atténuer les effets du tourisme de masse sur le quotidien des résidents locaux.

Cette mesure concerne les touristes séjournant dans des établissements hôteliers classés deux étoiles ou plus, dans le cadre d’un forfait touristique. Le montant de la taxe varie en fonction de la catégorie de l’hôtel :

4 dinars tunisiens (environ 1,20€ / 172,81 DA) par nuitée pour les hôtels 2 étoiles

(environ 1,20€ / 172,81 DA) par nuitée pour les 8 dinars tunisiens (environ 2,40€ / 345,63 DA) par nuitée pour les hôtels 3 étoiles

(environ 2,40€ / 345,63 DA) par nuitée pour les 12 dinars tunisiens (environ 3,60€ / 518,44 DA) par nuitée pour les hôtels 4 et 5 étoiles

La taxe sera applicable à tous les touristes âgés de 12 ans et plus et est valable pour un maximum de 10 nuits, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts des vacances.

Par exemple, pour une famille de quatre personnes avec deux adolescents, cela pourrait représenter une charge supplémentaire de 120 € (soit presque 17 497,51 DA), sur le prix d’un séjour de deux semaines.

La nouvelle taxe remplace la taxe hôtelière existante qui s’appliquait aux séjours de sept nuits et ne prévoyait qu’un maximum de 1 dinar tunisien (environ 0,30€) par nuitée et par personne.

Le gouvernement tunisien justifie cette mesure par la nécessité de faire contribuer davantage les visiteurs étrangers aux produits et services subventionnés en Tunisie.

Les touristes séjournant dans des locations meublées ou des campings ne sont pas concernés par cette nouvelle taxe.

Il est important de noter que cette taxe n’est pas incluse dans le prix du séjour des vacanciers à forfait et doit être payée directement à l’hôtelier en monnaie locale.