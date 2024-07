Vacances en Tunisie : les touristes algériens moins nombreux en 2024

Pour une baignade dans les plages du Cap-Bon ou une balade dans les souks de Tunis, les Algériens n’hésitent pas à traverser les frontières, pour passer leurs vacances d’été sous le soleil de ce pays voisin. Cependant, cette année, les touristes algériens ont été moins nombreux à se rendre en Tunisie.

En effet, la Tunisie demeure une destination de choix pour les voyageurs algériens. Par voiture ou par avion, ces personnes se donnent tous les moyens pour profiter pleinement du soleil tunisien et de ses multiples sites touristiques.

Voici le nombre de touristes algériens ayant voyagé en Tunisie depuis le début de l’année

En 2023, le pays a accueilli 8.8 millions de touristes, toutes nationalités confondues. En tête de ces dernières, les Algériens, les Libyens et les Français. Plusieurs points expliquent cette tendance, à savoir, le retour à une certaine stabilité après la crise pandémique du Covid-19, une langue commune et des températures agréables tout au long de l’année.

En revanche, cette année, la Tunisie a enregistré une baisse du nombre de touristes algériens qui ont voyagé dans le pays depuis le début de l’année. Selon Fouad Elouad, représentant de l’office national du tourisme tunisien, ONTT, 1.3 million de touristes algériens ont transité, depuis le début de l’année, via les postes frontaliers pour passer leurs vacances en Tunisie.

Le même responsable estime que ce chiffre reste moins important par rapport à la même période de l’année précédente. D’ailleurs, il fait état de 3.3 millions de touristes algériens qui ont voyagé dans le pays, entre le 1ᵉʳ janvier et le 23 septembre 2023, dont 94 % parmi eux ont choisi la voie terrestre pour se rendre en Tunisie.

Inflation, résultats du Bac… voici les rasions de cette baisse

Pour la saison estivale, Fouad Elouad reste optimiste et confirme que ces chiffres pourront remonter à partir du 15 juillet 2024. Notamment, après l’annonce des résultats du baccalauréat en Algérie. En effet, de nombreuses familles ont reporté leurs vacances dans l’attente de l’annonce de ces résultats.

En plus des résultats du Bac qui se font attendre, le représentant de l’office national du tourisme tunisien cite la hausse des prix pratiqués par les agences du tourisme et des voyages, qui poussent ses touristes à revoir leurs plans et à passer l’été en Algérie.

Pour rappel, la Tunisie compte dépasser ses niveaux de fréquentations d’avant la crise pandémique du Covid-19, fin de l’année en cours.

