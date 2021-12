Vacances d’hiver : le ministère annonce de nouvelles dates

Changement de dates pour les vacances d’hiver. L’annonce a été faite ce mardi 7 décembre par le ministère de l’éducation nationale.

Selon le communiqué du département d’Abdelhakim Belaabed, les vacances de l’hiver ont été avancées. Ces dernières commenceront dès ce jeudi 09 décembre et s’étaleront jusqu’au samedi 1er janvier 2022.

Cette décision concerne les élèves des trois paliers de l’éducation, à savoir, le primaire, le moyen et le secondaire. Ils seront donc en repos pour trois semaines.

D’habitude, les vacances de l’hiver et du printemps ne durent pas plus d’une quinzaine de jours, et ce, sans compter l’exception de l’année dernière marquée par les vagues de la Covid-19.