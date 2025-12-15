Vacances d’hiver : ces élèves concernés par une reprise exceptionnelle

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’ouverture des établissements d’enseignement moyen et secondaire durant la première semaine des vacances d’hiver. Cette mesure vise à organiser des sessions de soutien pédagogique au profit des élèves candidats aux examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat (BAC), session 2026.

Cette décision a été formalisée par une correspondance officielle émanant du Directeur général de l’enseignement, adressée aux directrices et directeurs de l’éducation à travers le pays. L’objectif est de renforcer l’accompagnement des élèves et d’assurer leur préparation optimale à ces deux échéances nationales cruciales.

Le ministère a précisé que les sessions de soutien seront organisées selon plusieurs formules, incluant :

Des séances encadrées.

Des révisions surveillées.

Des sessions de révision en groupes.

Soutien scolaire pendant les vacances : Une démarche officielle pour un accompagnement renforcé

Chaque établissement d’enseignement est chargé d’établir un emploi du temps spécifique pour cette opération.

Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation nationale a exhorté les directeurs des collèges et des lycées à sensibiliser les enseignants et les élèves à l’importance pédagogique de ces sessions.

Il a également insisté sur la nécessité d’une large information des parents d’élèves concernant tous les aspects organisationnels s’y rapportant.

Le ministère a par ailleurs souligné l’impératif de fournir les conditions organisationnelles et pédagogiques appropriées pour garantir le succès de cette initiative et atteindre les objectifs escomptés. Il a demandé à être informé de la situation statistique de l’organisation de ces sessions immédiatement après la fin de l’opération, au plus tard le mardi 30 décembre 2025.

Premier trimestre scolaire : une journée portes ouvertes annoncée

Par ailleurs, cette initiative de soutien scolaire intervient dans un contexte marqué par l’achèvement du premier trimestre de l’année scolaire. À ce titre, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, avait présidé récemment une conférence nationale consacrée à l’évaluation du déroulement du trimestre et à l’état de préparation pédagogique et administrative des établissements.

Lors de cette rencontre, il a été rappelé que la remise des bulletins de notes du premier trimestre est fixée au jeudi 18 décembre 2025, journée qui sera consacrée à des portes ouvertes permettant aux parents et aux élèves de prendre connaissance des résultats scolaires et d’échanger avec les équipes pédagogiques.

Le ministre avait également insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux des travaux pédagogiques, du respect des délais pour la tenue des conseils de classes, ainsi que sur l’importance d’une discipline stricte et d’une communication renforcée au sein des établissements. Autant d’éléments qui viennent appuyer la démarche actuelle visant à renforcer l’accompagnement des élèves, notamment ceux concernés par les examens nationaux.