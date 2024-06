Vacances d’été : Top 10 des visas Schengen les plus faciles à obtenir en 2024

Nombreux sont les Algériens qui souhaitent passer leurs vacances d’été dans l’un des pays de l’espace Schengen, situés à bord de la mer. Par ailleurs, ces voyageurs sont confrontés à la difficulté d’obtentions du fameux visa Schengen, dont la procédure s’avère, parfois, comme un parcours du combattant.

La procédure de demande de visa Schengen doit commencer quelques semaines avant le départ et encore, elle dépend des créneaux disponibles pour les rendez-vous visa, au niveau de l’ambassade ou du centre en charge. La prise de rendez-vous peut parfois prendre des mois.

Visa Schengen : top 10 des pays avec le taux de refus le plus faible

Les plus récentes statistiques sur les visas Schengen, pour l’année, 2023, montrent si certains pays ont tendance à rejeter le plus de demandes de visa, d’autres font preuve de plus d’ouverture pour les ressortissants et les touristes étrangers.

Selon ces chiffres, les dix visas Schengen les plus faciles à obtenir sont les suivants :

l’Islande, avec un taux de rejet de seulement 2,2 % ;

Suisse – 10,7 % ;

Lettonie – 11,7 % ;

Italie – 12 % ;

Luxembourg – 12,7 %;

Lituanie – 12,8 %;

Slovaquie – 12,9 % ;

Allemagne – 14,3 % ;

Autriche – 14,3 % ;

Grèce – 14,7 %.

Par ailleurs, il est fortement déconseillé de décrocher un visa pour l’un des pays susmentionné et de partir dans un autre pays, de votre choix. Qualifiée de “visa shopping”, cette pratique est considérée illégale par l’Union européenne. En revanche, les personnes qui souhaitent planifier leurs vacances les mois à venir, il est recommandé d’éviter les pays présentant un taux de rejet très élevé. C’est le cas des visas maltais réputés très difficiles à obtenir. D’ailleurs, en 2023, les consulats maltais ont rejeté 37.6 % de l’ensemble des demandes reçues.

C’est le cas, aussi, de l’Estonie, deuxième de la liste des pires pays où demander un visa Schengen. Qui a rejeté, en 2023, 33.1 % des demandes.

