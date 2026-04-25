Vacances d’été : Air Algérie lance une promotion exceptionnelle vers cette destination

À l’approche de la saison estivale, Air Algérie tente de séduire les voyageurs avec une nouvelle offre promotionnelle vers une destination très prisée des Algériens.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce jeudi 23 avril, le lancement d’une promotion sur ses vols à destination de Antalya, l’une des villes balnéaires les plus populaires de Turquie, particulièrement en été.

Dans le cadre de cette opération, le pavillon national propose des billets aller-retour à partir de 44790 dinars algériens pour les vols vers Antalya. Du côté des trajets retour, les billets au départ de cette destination vers l’Algérie sont affichés à partir de 440 dollars.

Avec cette initiative, Air Algérie entend capter une partie de la forte demande touristique vers la Turquie, une destination appréciée pour ses plages, ses complexes hôteliers et ses prix relativement accessibles.

Une offre limitée dans le temps

La compagnie précise que cette promotion est valable pour les réservations effectuées jusqu’au 31 mai 2026. Une période stratégique qui coïncide avec la préparation des vacances d’été.

Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence accrue entre les compagnies aériennes sur les destinations touristiques, notamment vers la Turquie, devenue ces dernières années un choix privilégié pour les voyageurs algériens.

Une destination toujours aussi prisée

Située sur la côte méditerranéenne de la Turquie, la ville enchaîne les records. En 2025, elle a accueilli plus de 17 millions de touristes internationaux, confirmant son statut de locomotive du tourisme turc. À l’échelle nationale, la Turquie a enregistré près de 64 millions de visiteurs la même année, pour des recettes estimées à plus de 65 milliards de dollars.

Cette dynamique repose sur un modèle touristique particulièrement efficace. Antalya compte environ 2 500 établissements hôteliers et plus de 600 000 lits, majoritairement dans des complexes haut de gamme proposant des formules tout compris. Ce positionnement lui permet d’attirer une clientèle internationale diversifiée, notamment en provenance d’Europe et de Russie.

Autre indicateur révélateur : le trafic aérien. La ville enregistre des dizaines de milliers de vols internationaux chaque année, avec des pics en haute saison. Cette accessibilité renforce encore son attractivité et facilite l’arrivée de touristes en masse.