Vacances d’été 2025 : l’Algérie parmi les destinations les plus recherchées par les Français

Les plans des Français pour la saison estivale 2025 prennent une tournure inattendue. Selon un sondage OpinionWay réalisé pour le comparateur des voyages Liligo, l’intention de voyager est en hausse, et l’Algérie figure parmi les destinations les plus recherchées.

Pour la cinquième année consécutive, le comparateur de voyages Liligo et l’institut de sondage OpinionWay ont mené une enquête auprès des voyageurs français concernant leurs projets pour l’été 2025. Le rapport qui en découle éclaire sur les tendances en matière de voyages, les destinations les plus recherchées, les budgets alloués et les différents profils des voyageurs.

D’après ce sondage, l’Algérie se classe parmi les destinations les plus prisées par les voyageurs français pour l’été 2025. Cet engouement est principalement alimenté par les Français d’origine algérienne qui favorisent le pays pour les séjours familiaux durant la saison estivale.

Les voyageurs français montrent un intérêt croissant pour la destination Algérie

Contrairement au tourisme traditionnel, cette clientèle privilégie des motivés par des voyages sociaux, culturels ou identitaires. Ce type de voyageurs, dont les habitudes sont régulières et prévisibles, constituent une part significative des réservations sur les vols vers l’Algérie.

En effet, l’Algérie se distingue au sein des destinations nord-africaines prisées par les Français, selon le sondage en question. Elle figure, avec le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, parmi les 23 % de recherches de voyages à l’étranger et affiche une progression constante depuis trois ans, la plaçant aux côtés de Porto et Montréal au départ de la France.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où malgré une forte intention de départ en vacances (61%), les voyages à l’étranger sont en recul (45% contre 50% en 2024).

Voici le nombre de touristes étrangers ayant visité l’Algérie en 2024

L’Algérie a enregistré une saison touristique exceptionnelle au premier trimestre 2024/2025, particulièrement dans sa région saharienne. Selon Saliha Nacer Bey, directrice générale de l’Office national du tourisme, le pays a accueilli 186 000 visiteurs, dont 22 700 touristes étrangers dans le Grand Sud.

Cette performance remarquable s’étend désormais à 24 wilayas du Sud, dépassant les destinations traditionnelles comme Tamanrasset, Adrar et Timimoun. Sur l’ensemble de l’année 2024, l’Algérie a attiré plus de 3,5 millions de touristes, dont 2,45 millions d’étrangers et 1,09 million d’émigrés.

Pour soutenir cette croissance, le pays a considérablement renforcé ses infrastructures touristiques avec 47 nouveaux établissements hôteliers, augmentant sa capacité d’accueil de 4 600 lits. Le secteur s’est également développé avec la création de 571 nouvelles agences de voyage et l’encouragement des initiatives locales, notamment la transformation de maisons traditionnelles en hébergements touristiques.

Cette stratégie s’inscrit dans une vision de tourisme durable, privilégiant des aménagements légers et respectueux de l’environnement, tout en contribuant au développement économique local.

