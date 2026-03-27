Vacances de printemps : la Wilaya d’Alger communique un programme riche en activités pour les enfants

La Wilaya d’Alger lance un programme exceptionnel pour les vacances de printemps 2026, sous le slogan « détente et culture ». Les familles, petits et grands, trouveront de nombreuses activités pour profiter du soleil, découvrir la nature, s’initier aux arts et participer à des événements inédits. Ce communiqué officiel de la page de la Wilaya d’Alger présente les rendez-vous incontournables. Pour consulter le programme complet, les habitants sont invités à se rendre sur le post officiel publié sur la page de la Wilaya.

Le Parc de Zoologie et de Loisirs (El Madania), situé à Ben Aknoun, devient le lieu central de ces vacances. Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00, il propose un ensemble d’animations ludiques et éducatives pour toute la famille.

Samedi 28 mars, Ammou Yazid, la star des enfants, se produira à partir de 14h00. Jardinage (14h-17h), nourrissage des éléphants à 14h et présentation des lionceaux les 29, 31 mars et 2 avril. Pour clôturer les vacances, une grande marche de 15 km est programmée le 3 avril, ouverte à tous les participants désireux de combiner sport et découverte.

Le parc permet aux familles de vivre une expérience immersive au contact des animaux, tout en offrant des activités adaptées aux enfants et aux adolescents. Les éducateurs du parc guident également les visiteurs à travers des animations pédagogiques sur la faune et la flore locales.

Promenade des Sablettes : art, musique et brise marine

Pour ceux qui préfèrent le bord de mer, la Promenade des Sablettes se métamorphose, chaque après-midi, en véritable scène artistique et culturelle à ciel ouvert. Dès 16h00, une caravane artistique anime les lieux avec le spectacle « Ajib », accompagnée de concerts de musique classique qui viennent enrichir l’expérience des visiteurs dans une ambiance à la fois festive et apaisante.

La programmation se poursuit avec des récitals de violon le 29 mars et de clarinette le 31 mars, offrant des moments plus intimistes, propices à la détente en fin de journée face à la mer.

Le temps fort de cette série d’animations reste sans doute le retour très attendu d’Ammou Yazid, prévu le vendredi 3 avril à 15h00, une occasion idéale pour les familles ayant manqué sa première représentation au parc de Ben Aknoun.

Les visiteurs peuvent ainsi profiter de la mer tout en s’immergeant dans des performances artistiques variées. Ces événements permettent de combiner détente, culture et moments en famille dans un cadre agréable et sécuritaire.

Eco Park, Forêts et Nouveautés : nature, créativité et surprises

Pour les familles souhaitant fuir le béton, les espaces forestiers d’Alger (Bouchaoui, Bainem, Dély Ibrahim) proposent des spectacles de clowns et de magie chaque jour à 16h30. L’Eco Park, quant à lui, offre une multitude d’activités pour éveiller la créativité et l’esprit sportif des enfants :

Ateliers créatifs : Dessin en direct, peinture sur visage et ateliers de recyclage.

Dessin en direct, peinture sur visage et ateliers de recyclage. Activités sportives : Circuits de quads et de vélos pour les plus jeunes.

Circuits de quads et de vélos pour les plus jeunes. Événement spécial : Un grand pique-nique géant est organisé le 31 mars de 15h00 à 20h00, offrant une journée conviviale à partager en famille ou entre amis. Nouveauté 2026 : Les Dinosaures s’invitent à Oued El Harrach

Pour cette édition, une exposition de maquettes géantes de dinosaures a ouvert ses portes au Parc de la rive ouest, à l’embouchure d’Oued El Harrach. L’exposition, immersive et éducative, est accessible tous les jours de 10h00 à 22h00. Les enfants comme les adultes peuvent y découvrir ces créatures fascinantes tout en participant à des animations pédagogiques.

Conseil pratique : La plupart des activités en plein air commencent vers 14h00 ou 16h00. Pour profiter pleinement des spectacles et ateliers, il est recommandé d’arriver tôt, surtout le week-end où l’affluence est élevée.

La Wilaya d’Alger invite les habitants à consulter le programme complet sur sa page officielle, afin de découvrir toutes les activités prévues et planifier leurs sorties. Entre spectacles, ateliers, promenades et expositions, les vacances de printemps 2026 promettent d’être inoubliables pour toutes les familles.