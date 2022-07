Vacances à Oran : 5 hôtels pas chers pour l’été 2022

Les vacances d’été et vous ne savez toujours pas où vous allez passer vos vacances… Et si vous vous rendez à Wahran, la coquette ? En plus de profiter de belles plages de sable doré, dans la capitale de l’Ouest algérien, berceau de la musique raï, vous aurez l’occasion de visiter le fort de Santa Cruz, la splendide citadelle ottomane perchée au sommet du mont Murdjadjo et qui offre une vue magnifique sur la baie en contrebas qui abrite la chapelle Notre-Dame de Santa Cruz, aux murs blanchis.

À la Blanca, la vieille ville turque, vous pourrez contempler la beauté de la mosquée Hassan Pacha avec son original minaret octogonal.

Les merveilles de la ville d’Oran sont loin de se limiter à ses deux monuments. On y trouve aussi le Théâtre d’Oran, la Place du 1er novembre, la Cathédrale du Sacré-Cœur, le Musée Ahmed Zabana, le Qasr El Bey, la Grande Synagogue d’Oran, le marché de Médina Jedida, la forêt de Canastel, la plage de Madagh… Et plein d’autres sites et lieux touristiques incontournables !

Pour vous aider à organiser vos vacances, nous avons réuni, dans cet article, cinq hôtels pas chers pour y passer vos nuits. En plus de répondre aux standards de confort, le prix de la nuitée dans ceux-ci ne dépasse pas 10 000 DA. De plus, chacun d’eux a obtenu la note moyenne d’au moins 3 étoiles sur les avis Google.

Timgad — 3 étoiles

Cet hôtel adapté aux petits budgets est très bon pour sa proximité des lieux à visiter, des restaurants et des transports. Les chambres sont climatisées et le complexe touristique met à disposition de ses clients une connexion Wi-Fi gratuite.

Vous souhaitez explorer les environs ? Partez à la découverte du Fort et de la Chapelle Santa Cruz (1,8 km) de la Gare d’Oran (1,1 km), de l’Église Saint-Louis (0,8 km) et de La Porte d’Espagne (2,0 km). Autant d’attractions touristiques de la ville d’Oran situées à deux pas de l’hôtel Timgad.

Le prix de départ de la nuitée y est de 5930 DA.

Le Privilège — 3 étoiles

Hôtel low cost tout confort situé à quelques mètres du nouveau palais des congres. L’hôtel Le Privilège se trouve à 8 km du port d’Oran, à 10 km du Palais du Bey édifié sous l’Empire ottoman, et à 17 km de l’aéroport international d’Oran. Les chambres sont spacieuses et ensoleillées. Un accueil chaleureux vous est réservé.

Le prix de départ de la nuitée y est de 6283 DA.

Charme El Cheikh Hotel — 4 étoiles

Situé à 7 km de la forteresse de Santa Cruz, le Charm El Cheikh Hotel dispose d’un restaurant-bar et d’un parking privé gratuit. Cet hôtel 3 étoiles offre une connexion Wi-Fi gratuite et une réception ouverte 24 h/24. Les chambres climatisées comprennent un bureau, un coffre-fort, une télévision à écran plat et une salle de bains avec douche. L’établissement propose, en outre, un petit-déjeuner continental sur place.

Le Charme El Cheikh Hotel se trouve tout près de monuments touristiques tels que la Citadelle de la Casbah (2,1 km) et La Porte d’Espagne (2,3 km).

Le prix de départ de la nuitée y est de 8024 DA

Ibis Oran Les Falaises — 3 étoiles

Avec un harmonieux mélange rapport qualité/prix et confort, l’hôtel Ibis d’Oran offre un cadre économique avec une gamme de services conçus pour les voyageurs. Le Wi-Fi gratuit est offert aux clients et les chambres de l’Ibis Oran Les Falaises sont dotées d’une télévision à écran plat, d’une climatisation et d’un bureau. Un parking gratuit est mis à la disposition des voyageurs véhiculés.

Donnant sur le golfe d’Oran et situé tout près de monuments touristiques, comme La Gare d’Oran (3,0 km), le Qasr El Bey (3,3 km), le musée national Ahmed Zabana (4 km), l’Ibis Oran Les Falaises est le point de départ parfait pour partir à la découverte d’Oran. Par ailleurs, l’hôtel se trouve à 16 km de l’aéroport international d’Oran.

Le prix de départ de la nuitée y est de 8260 DA

Medina Hotel Oran — 3 étoiles

Situé en bordure de la route N2, cet hôtel standard se trouve à 9 minutes à pied de la mosquée Abdellah Ben Salem (grande synagogue d’Oran), et à 13 minutes du musée national Ahmed Zabana. La gare d’Oran est à 2 km.

À Medina Hotel, les gourmands ne manqueront pas de passer par l’établissement BADR qui les accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Dans les chambres de l’hôtel de style Art déco qui offrent lave-linge/sèche-linge, réfrigérateur, télévision à écran plat, vous vous sentirez comme chez vous.

Le prix de départ de la nuitée y est de 8754 DA