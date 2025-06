Vacances 2025 : Des vols France – Algérie à prix cassés en juillet

Alors que l’été bat son plein et que les familles algériennes de France s’apprêtent à retrouver leurs proches au pays, une bonne nouvelle vient alléger leur budget : la compagnie low cost Transavia propose des billets à des prix exceptionnellement attractifs pour la haute saison. Pour juillet 2025, il est possible de voyager entre la France et l’Algérie en aller-retour à partir de 170 euros seulement.

Traditionnellement, les tarifs des billets d’avion vers l’Algérie explosent pendant l’été, notamment en juillet, période de pic pour les retours au pays. Pourtant, à quelques jours du grand rush estival, Transavia, filiale low cost du groupe Air France-KLM, affiche des tarifs défiant toute concurrence, notamment au départ de Paris et Marseille.

Sur la ligne Paris-Orly – Alger, le billet aller simple commence à 170 euros en tarif Basic (bagage à main uniquement). Pour un confort accru, les voyageurs peuvent opter pour :

le tarif Smart à 213 euros , incluant un bagage cabine,

ou le tarif Plus à 233 euros, avec un bagage en soute de 20 kg.

Le billet aller-retour entre Paris-Orly et Alger pour la période du 1er au 30 juillet est proposé à :

255 euros en Basic,

341 euros en Smart,

et 383 euros en Plus.

Même avec un bagage en soute, ces prix restent bien inférieurs à ceux pratiqués lors des saisons estivales précédentes, où les tarifs pouvaient facilement dépasser les 500, voire 600 euros.

D’autres liaisons tout aussi attractives

Les bonnes affaires ne se limitent pas à la capitale. D’autres itinéraires au départ de Marseille affichent également des tarifs imbattables :

Marseille – Alger (15 – 30 juillet) : Basic : 197 € , Smart : 277 € , Plus : 315 € .

Marseille – Sétif (16 – 30 juillet) : Basic : 170 € , Smart : 252 € , Plus : 300 € .



Quant à la ligne Paris-Orly – Oran, les voyageurs pourront trouver un aller-retour à partir de 328 € en Basic, avec des options plus complètes à 410 € (Smart) et 458 € (Plus).

Ces tarifs, particulièrement abordables pour une période de forte affluence, sont une aubaine pour la diaspora algérienne qui souhaite profiter des vacances pour retrouver ses proches. En comparaison avec les années précédentes où les prix grimpaient à la dernière minute, cette offre de Transavia est non seulement compétitive, mais également accessible sur des dates stratégiques en juillet.

Entre économie et confort, les voyageurs n’auront qu’à choisir la formule qui leur convient. Mais attention : ces bons plans risquent de disparaître rapidement. Il est donc conseillé de réserver au plus vite pour profiter de ces prix alléchants.