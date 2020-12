Utiliser la meilleure application de trading Forex

Le marché des changes, appelé marché des devises en France, est un marché financier. Les devises convertibles du monde entier sont affectées par les taux de change, qui fluctuent en fonction des facteurs d’offre et de demande et d’événements externes tels que l’économie, la politique et la finance.

On peut dire que ce marché de change existe depuis 1944. Cette année-là a été marquée par l’abandon du taux de change fixe de diverses monnaies par rapport au dollar des États-Unis. Cependant, il existe sous une forme flottante depuis 1973, et il continuer à exister actuellement sous la même forme.

De nos jours, en termes de volume et de transactions, Le Forex est devenu l’un des plus grands marchés financiers au monde. En fait, les devises sont devenues le deuxième marché financier après le marché des taux d’intérêt.

Comment débuter en FX avec un moindre risque

Le trading Forex est une activité qui attire de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes qui souhaitent investir sur le marché financier. Cependant, avant de rechercher un courtier FX en ligne pour démarrer votre première transaction de change, il est nécessaire de se doter des outils et des connaissances nécessaires pour éviter la faillite.

Si vous êtes intéressé par le trading de devises aujourd’hui, vous pouvez utiliser un grand nombre de sites internes, ces sites fournissent une formation gratuite et des manuels ainsi que les meilleures pratiques et outils pour vous aider à démarrer dans le trading Forex. Il faut comprendre que s’instruire et accumuler de la connaissance est une étape primordiale pour un trader débutant.

Cela dit, il faut savoir que comprendre le théorique ne suffit pas mais il faut aussi pratiquer le trading, faire des erreurs et s’améliorer en accumulant de l’expérience.

Utiliser l’une des meilleures applications de trading FX

Quand il s’agit de trading FX, metatrader 4 est sans doute la première référence. C’est une plateforme gratuite facile à télécharger et relativement à opérer, mais le plus grand avantage de metatrader reste le fait qu’elle est une plateforme multiworker. C’est-à-dire que cette plateforme n’est pas liée à un courtier en particulier comme il est le cas pour la plupart des applications de trading Forex, mais elle permet d’opérer simultanément avec plusieurs courtiers. En effet, chaque courtier propose son application personnalisée et en plus un accès vers le marché via metatrader comme une alternative.

Comme toutes les plateformes, metatrader a ses avantages et ses incontinents. Pour ce qui est des points positifs ; cette application est gratuite, très simple à utiliser (par comparaison au concourant sur le même marché), permet de passer les commandes directement puisqu’elle est connectée aux courtiers, disponible en français, très important pour ceux qui ne maitrisent pas l’anglais et qui sont pénalisés par cette barrière de la langue dans leur activité de trading. Et enfin, elle offre la possibilité de créer des alertes et des annonces personnalisées.

Pour les points faibles, on peut noter l’absence d’une version mac et la limite en terme de marchés disponible, étant donné que c’est une plateforme orientée pour le marché des devises.