Utilisée dans les kebabs, la sauce algérienne mentionnée dans les archives culinaires de 1876

Véritable élément indissociable de la cuisine de rue moderne, la sauce algérienne est une préparation qu’on ne présente plus. Mélange onctueux de saveurs parfumées aux épices orientales, c’est une sauce versatile qui se marie bien avec un large panel d’aliments. Si elle est bien présente sur nos tables à l’heure actuelle, c’était aussi le cas au cours du 19e siècle. Un ancien livre de recettes rendu public révèle la mention de la sauce algérienne il y a plus de 140 ans déjà ! Zoom sur un pan de l’histoire de cette sauce mythique.

La sauce algérienne, un intemporel accompagnateur de plats

Nous la connaissons comme accompagnement servi dans les fast-foods et autres gargotes, mais la sauce algérienne n’a pas toujours appartenu au monde de la restauration rapide. En effet, la première mention de la sauce algérienne de l’histoire s’est fait il y a presque 2 siècles. La découverte récente d’un livre de cuisine dans les archives est venue changer la donne sur la datation de cette préparation aux allures modernes.

La sauce algérienne était déjà au menu dans les années 1800 ! En accompagnement d’un poisson raffiné, la fameuse sauce s’est fait une place sur la carte prestigieuse d’un guide culinaire datant de 1876. Sur la page 21 du « Book of Menus »de Fin-Bec, publié à Londres, on peut voir la fameuse sauce proposée en accompagnement d’un poisson raffiné, le turbot. On découvre ainsi que la préparation était associée à la gastronomie raffinée il y a de ça 150 ans.

Qu’est-ce qui fait le goût typique de la sauce algérienne ?

Si elle est si appréciée, c’est qu’elle reflète bien son nom. La sauce algérienne est un mélange de douceur et de saveurs fortes. Une texture onctueuse qui fond en bouche et qui laisse sur le palais une explosion de senteurs orientales. La recette originale se compose de mayonnaise basique (jaune d’œuf monté à l’huile), de poivre, de moutarde, de vinaigre, de « harissa » et de concentré de tomates. Certains y ajoutent du cumin, de la coriandre en poudre, voire, du jus de citron, selon les préférences.

