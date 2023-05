Utilisation d’eaux usées pour irriguer des récoltes à Biskra

Dans un dévoilement choquant qui a secoué la région de Msid, dans la wilaya de Biskra, une enquête récente a mis en lumière une menace insidieuse à la santé publique et à l’environnement. Des eaux usées ont été utilisées pour irriguer leurs récoltes, selon un communiqué de presse officiel publié mercredi. Cette pratique non seulement dégrade l’environnement local, mais représente également un risque majeur pour la santé publique, en raison de la possibilité de contamination des aliments cultivés avec ces eaux usées.

Les forces de la Gendarmerie nationale ont arrêté cinq individus impliqués dans une opération d’irrigation de récoltes avec des eaux usées. Ce crime, révélé mercredi dans un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale, soulève de graves préoccupations en matière de santé publique et d’environnement.

Selon le communiqué, l’enquête a été lancée à la suite de renseignements faisant état de l’utilisation des eaux usées pour l’irrigation de récoltes dans la région de Msid. Les individus ont mis en place un système de canalisations traditionnelles pour collecter ces eaux usées et les utiliser pour arroser leurs cultures.

L’utilisation des eaux usées pour l’irrigation des cultures présente plusieurs impacts négatifs. Elle peut entraîner la contamination des sols et des cultures par des agents pathogènes et des polluants chimiques, posant un risque pour la santé humaine. De plus, elle peut altérer la structure du sol, sa fertilité et la biodiversité environnante, compromettant ainsi la durabilité des pratiques agricoles.

5 arrestations et destruction des récoltes

L’opération de la Gendarmerie nationale a conduit à l’arrestation de cinq individus impliqués dans ce crime environnemental. Leur arrestation a eu lieu après un travail d’investigation minutieux et le ratissage de vastes périmètres agricoles couvrant une superficie de 20 hectares.

Une fois informé de la situation, le Procureur de la République territorialement compétent a ordonné la présentation des mis en cause. En outre, en coordination avec les autorités locales, des procédures ont été initiées pour la destruction des récoltes incriminées.

Ce scandale met en lumière l’importance de la surveillance et du contrôle en matière de pratiques agricoles. Non seulement de telles pratiques mettent en danger la santé publique, mais elles ont aussi un impact désastreux sur l’environnement. Les autorités locales et nationales sont appelées à renforcer leurs efforts pour prévenir de telles pratiques et garantir la sécurité de l’agriculture.