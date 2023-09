Utilisation de drones et satellites pour les statistiques agricoles en Algérie

Le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a annoncé une avancée majeure pour le secteur agricole en Algérie cette année, avec l’introduction de technologies de pointe telles que les drones et les images satellite de l’Agence spatiale algérienne.

Le ministère de l’Agriculture s’engage dans la création d’une « carte nationale des sites et des capacités de production agricole » visant à optimiser l’utilisation des terres agricoles en identifiant leurs qualifications et leurs capacités de production. C’est le secrétaire général du ministère, Hamid Ben Saïd, qui a fait cette annonce prometteuse.

Ben Saïd a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une « réorganisation foncière efficace » ainsi que dans la recherche d’une vision globale de la production céréalière et du renforcement des capacités de production dans tout le pays.

Le responsable a également précisé que l’Office national d’études pour le développement rural coordonnera cette cartographie en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Les technologies de pointe, notamment les drones et les images satellite de l’Agence spatiale algérienne, seront utilisées pour cette mission. Le processus de cartographie complète a déjà débuté dans plusieurs régions du pays et devrait être achevé dans les mois à venir.

Des mesures de réforme pour le secteur agricole

Ben Saïd estime que cette carte nationale contribuera à la mise en œuvre de plusieurs mesures de réforme initiées récemment par le ministère de l’Agriculture. Parmi celles-ci, la redirection du plan de développement des cultures stratégiques par wilaya et la création d’un plan agricole pour chaque wilaya. De plus, la carte servira à la mise en application de la carte globale des zones à haute capacité de production.

Il est important de noter que l’objectif à moyen terme de cette carte nationale est de « contraindre les investisseurs agricoles à respecter les plans agricoles » et de ne pas permettre aux agriculteurs de cultiver des cultures de leur choix, mais plutôt de suivre le programme national qui répond aux besoins des citoyens et du marché, en particulier en ce qui concerne les cultures stratégiques.

Par ailleurs, des experts agricoles et des responsables du secteur agricole ont participé à des discussions portant sur plusieurs sujets importants, notamment le développement des capacités de la filière céréalière, l’amélioration de la qualité des sols et la promotion de la résilience agricole face aux changements climatiques.

Ces initiatives marquent une étape importante dans la modernisation du secteur agricole en Algérie. En utilisant des technologies de pointe telles que les drones et les images satellite, le pays peut non seulement améliorer la gestion de ses ressources agricoles, mais aussi s’assurer que la production agricole répond aux besoins de la population et du marché. Il s’agit d’une étape essentielle pour renforcer la sécurité alimentaire et stimuler le développement rural.