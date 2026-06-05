Usurpation d’identité de la CASNOS : la Caisse met en garde ses affiliés

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) appelle ses assurés à la plus grande prudence. Face à la multiplication de plateformes électroniques frauduleuses usurpant son identité, l’organisme exhorte les usagers à protéger leurs données confidentielles.

Dans un communiqué officiel rendu public, la CASNOS a tiré la sonnette d’alarme concernant l’émergence de plusieurs sites électroniques frauduleux. Ces plateformes pirates utilisent illégalement l’identité visuelle et le nom de l’institution pour proposer de faux services en ligne, dans le but évident de tromper les assurés sociaux.

Face à cette menace cybernétique, la direction de la CASNOS a invité l’ensemble de ses adhérents à faire preuve d’une vigilance accrue. L’organisme insiste particulièrement sur l’importance de « vérifier l’exactitude de l’adresse du site électronique » (l’URL) avant d’entamer la moindre démarche sur internet.

Les cybercriminels utilisent souvent des techniques de « phishing » (hameçonnage) en créant des interfaces presque identiques aux outils numériques de la caisse pour subtiliser des données sensibles. À cet effet, la CASNOS rappelle une règle d’or de sécurité numérique : il ne faut « communiquer aucune information personnelle ou confidentielle en dehors des plateformes officielles de la caisse ».

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L’institution rassure toutefois ses usagers en rappelant que ses services restent pleinement à leur disposition pour lever le moindre doute. En cas d’incertitude sur l’authenticité d’un message, d’un e-mail ou d’un site internet se réclamant de la sécurité sociale des non-salariés, la CASNOS invite instamment les assurés à « prendre attache avec ses services via les canaux officiels ».

Cette mise en garde intervient alors que la caisse accélère la numérisation de ses services, une transition qui nécessite, en parallèle, une éducation renforcée des citoyens face aux risques de la cybercriminalité.

Modernisation de la CASNOS : Le prélèvement automatique bientôt disponible

Ce rappel à la vigilance est d’autant plus crucial que la CASNOS s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa transition numérique. Dans le cadre de la modernisation de ses prestations, la Caisse a annoncé le déploiement prochain de nouvelles facilités numériques destinées à simplifier les démarches administratives à distance et à éviter aux affiliés les contraintes de déplacement vers les agences.

La principale innovation de cette mise à jour réside dans l’introduction du prélèvement automatique. Cette fonctionnalité technique permettra la régularisation systématique et à échéance fixe des cotisations sociales.

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Grâce à ce système, les assurés bénéficieront d’une ponctualité garantie, éliminant ainsi les risques de retard ainsi que les pénalités ou majorations associées. De plus, le suivi de ces opérations se fera en temps réel via l’application mobile de la CASNOS, accessible sur smartphone 24h/24 et 7j/7.