USTHB : Plus de 200 projets innovants et 64 brevets d’invention comptabilisés

L’Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediène (USTHB) d’Alger a connu une année universitaire 2023/2024 exceptionnelle. L’université a révélé dans un communiqué officiel sur sa page Facebook qu’elle a mené à bien plus de 200 projets innovants et déposé 64 brevets d’invention, témoignant ainsi de sa vitalité et de son engagement dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.

L’USTHB a réalisé un total de plus de 200 projets innovants au cours de l’année universitaire 2023/2024. Ces projets, couvrant divers domaines scientifiques et technologiques, mettent en lumière la capacité de l’université à stimuler et à soutenir l’innovation parmi ses étudiants et ses chercheurs. Ces initiatives sont essentielles pour répondre aux défis contemporains et proposer des solutions novatrices.

En parallèle, l’université a déposé 64 brevets d’invention, démontrant la créativité et l’originalité des projets qu’elle a développés. Ces brevets représentent une avancée significative vers la valorisation de la recherche et le transfert de technologies vers l’industrie, ce qui est crucial pour le développement économique et technologique du pays.

USTHB : combien de diplômés pour l’année 2023/2024 ?

Pour l’année universitaire 2023/2024, l’USTHB a délivré des diplômes à plus de 10.000 étudiants. Parmi ces diplômés, 5729 ont obtenu leur licence et 5204 ont décroché leur Master. Ces chiffres montrent la capacité de l’université à former des étudiants compétents et prêts à intégrer le marché du travail.

Pour le cycle doctoral, l’université a donc inscrit 921 étudiants et a vu 186 thèses soutenues avec succès. Ces doctorants, représentant l’élite de la recherche académique, contribueront de manière significative à l’avancement des connaissances et des technologies.

USTHB : Quel impact au développement national ?

L’USTHB ne se contente pas de former des étudiants ; elle joue également un rôle crucial dans le développement économique et technologique de l’Algérie. Le soutien de l’État et la collaboration avec des entreprises nationales illustrent l’importance stratégique de l’université dans le paysage national.

Le recteur de l’université, Djamel-Eddine Akretche, a alors salué les efforts de l’État dans la promotion de l’enseignement supérieur, soulignant que le président Tebboune a placé l’université au centre de ses préoccupations. Selon Akretche, l’université est érigée en locomotive pour le développement des capacités technologiques et intellectuelles du pays, contribuant ainsi activement à l’essor de l’économie nationale.

Les initiatives de l’USTHB, tant en matière de recherche que de pédagogie, ont largement bénéficié de ce soutien, ce qui a contribué au bon fonctionnement de ses divers services. L’impact de ces initiatives est visible dans la qualité des formations dispensées et la pertinence des recherches menées.

Ainsi, la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a annoncé son intention de recruter 106 majors de promotion de l’USTHB. Cette collaboration montre la reconnaissance des compétences formées à l’université et l’importance de l’USTHB dans le tissu économique national. Le recrutement de ces diplômés par une entreprise aussi influente que Sonatrach est une preuve tangible de la qualité de l’enseignement et de la recherche à l’USTHB.