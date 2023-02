USMH : le gardien de but, Rebiai, lâchement agressé à l’arme blanche

Le gardien de but de l’USM El-Harrach, Rebiai, a été lâchement agressé à l’arme blanche par un supporter. Il revient sur le dessous de l’agression qui lui a causé une blessure dans la main droite.

L’USM El-Harrach a accueilli le week-end dernier l’IRB Ouargla, pour le compte de la 16e journée du championnat de la deuxième division amateur. Elle a concédé une lourde défaite sur le score de quatre buts à deux. Mais les supporters harrachis accusent le gardien de but Rebiai. En effet, ils lui endossent l’entière responsabilité du revers concédé à la maison. Et ce, après avoir commis des erreurs fatales lors de ledit match.

Certains d’entre eux n’ont pas hésité à faire un saut au stade 1er novembre 1954 de Mohammadia mardi dernier à l’occasion de la séance de la reprise. Ce n’était pas pour suivre l’entrainement, mais pour s’en prendre à leur gardien de but, qui a été traité par tous noms d’oiseau.

Ce n’est pas tout puisque le portier harrachi s’est accroché par un supporter dans le parking du stade à l’issu de l’entrainement. Au moment où les sages sont intervenu pour calmer les esprits, le supporter a lâchement agressé Rebiai à l’arme blanche. Un incident inadmissible et déplorable qui ternit davantage l’image du football algérien.

» Rendez-vous devant la justice »

Invité sur le plateau d’une chaine de télévision privée, le gardien de but de l’USMH révèle les dessous de l’agression dont il a été victime. « Lors de l’entrainement, des supporters s’en sont pris à moi, en m’accusant d’être le grand responsable de la défaite concédé face à l’IRB Ouargla. Après la fin de la séance, et au moment où j’allais joindre ma voiture, j’ai été surpris par un supporter, que je ne connais pas, se jeter sur moi. On s’est accrochés aux mains. Après, il m’a agressé à l’arme blanche, sous les yeux de mon entraineur et mes coéquipiers. Franchement, je ne m’y attendais pas ». Raconte-t-il.

« Ce pseudo supporter m’a accusé d’avoir levé le pied lors de ledit match. Et pourtant, notre adversaire ne joue pas l’accession pour que je combine le match (…) Moi, j’ai tout donné à l’USMH. Même lorsque je n’étais pas payé, j’ai toujours mouillé mon maillot ». Poursuit-il, et d’ajouter : « Je ne sais pas comment ce pseudo supporter est sorti du stade comme si rien n’est passé ?! Je ne sais pas pourquoi aucun dirigeant du club ne m’a appelé pour se rassurer de mon état de santé ? Y a-t-il un complot contre moi ? ». Regrette-il.

Enfin, le portier harrachi affirme avoir déposé plainte contre le lâche agresseur. « Je suis passé chez le médecin légiste qui m’a délivré une attestation de 25 jours d’incapacité. J’ai déposé plainte, on se revoit à la justice ». A-t-il conclut.