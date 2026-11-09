USMA : pourquoi la 4e étoile sur le maillot fait débat, et ce que disent les règles

Après son sacre en Supercoupe d’Afrique face à Mamelodi Sundowns, l’USM Alger a ajouté une quatrième étoile à son maillot. Le choix relance un débat : toutes les coupes africaines méritent-elles une étoile ? Ce que disent les règles de la FIFA, de la CAF et des championnats, et comment font la JSK, le MCA, le CRB ou l’ES Sétif.

Supercoupe d’Afrique 2026 : l’USMA ajoute une 4e étoile à son maillot

L’USM Alger a remporté la Supercoupe d’Afrique le dimanche 8 novembre, en battant Mamelodi Sundowns 3-1 à Pretoria. Le club sud-africain était le champion d’Afrique en titre. Les Rouge et Noir deviennent ainsi le premier club algérien à remporter deux fois ce trophée.

Fidèle à sa tradition, l’USMA a aussitôt ajouté une quatrième étoile à son maillot. La première rappelle la Coupe de la Confédération 2023, et la deuxième la Supercoupe d’Afrique remportée la même année. La troisième célèbre la deuxième Coupe de la Confédération du club, gagnée en mai 2026 face au Zamalek, comme le racontait notre article sur cette victoire en Coupe de la Confédération.

Le club n’a en revanche jamais orné son maillot d’une étoile pour sa Coupe arabe des clubs, remportée en 2013. Il n’en affiche pas non plus pour ses titres nationaux, comme sa dixième Coupe d’Algérie, la Décima remportée face au CRB en avril. Ses étoiles sont réservées aux titres africains.

Toutes les coupes africaines méritent-elles une étoile ?

Cette nouvelle étoile relance un débat parmi les supporters. Pour certains, une étoile devrait récompenser uniquement la Ligue des champions d’Afrique, la plus prestigieuse des compétitions continentales de clubs. La Supercoupe, disputée en un seul match, aurait selon eux moins de valeur.

Pour d’autres, chaque club reste libre de célébrer ses titres comme il l’entend. Aucun règlement ne fixe en effet de critères communs pour les étoiles des clubs. Le choix de l’USMA est donc parfaitement légitime, même s’il ne fait pas l’unanimité.

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Étoiles sur les maillots : qui fixe les règles ?

Pour les sélections nationales, les règles sont claires. La FIFA autorise une étoile par victoire en Coupe du monde : le Brésil en porte cinq, l’Italie et l’Allemagne quatre, l’Argentine trois. L’Uruguay fait exception, avec quatre étoiles, dont deux pour ses titres olympiques de 1924 et 1928, que la FIFA reconnaît comme des titres mondiaux.

Sur le continent, la CAF permet aux sélections d’afficher leurs victoires en Coupe d’Afrique des nations. L’Égypte porte ainsi sept étoiles, le Cameroun cinq, et l’Algérie deux, pour ses sacres de 1990 et 2019. Pour les clubs, en revanche, il n’existe aucune règle internationale commune.

Italie, Allemagne, France : comment les clubs européens comptent leurs étoiles

Certains championnats européens ont fixé leurs propres règles. En Italie, un club reçoit une étoile tous les dix titres de champion, un système qu’appliquent la Juventus et l’Inter Milan. En Allemagne, le barème est progressif : une étoile après trois titres de Bundesliga, deux après cinq, trois après dix, quatre après vingt et cinq après trente.

Ailleurs, les clubs restent libres. L’Olympique de Marseille porte une étoile pour sa victoire en Ligue des champions en 1993. Le Real Madrid, recordman de victoires dans cette compétition, n’en affiche au contraire aucune sur son maillot.

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JSK, MCA : les étoiles des pionniers africains du football algérien

En Algérie aussi, chaque club suit sa propre logique. La JS Kabylie porte six étoiles, pour ses six titres continentaux : deux Coupes d’Afrique des clubs champions (1981 et 1990), une Coupe des vainqueurs de coupe (1995) et trois Coupes de la CAF consécutives (2000, 2001 et 2002). Elle n’en ajoute en revanche aucune pour ses 14 titres de champion d’Algérie.

Le MC Alger occupe une place à part dans cette histoire. En 1976, le Mouloudia est devenu le premier club algérien à remporter un titre continental, la Coupe d’Afrique des clubs champions. Battu 3-0 à l’aller par le Hafia Conakry, il s’était imposé 3-0 au retour à Alger, avant de l’emporter aux tirs au but, et il porte une étoile pour ce sacre.

CR Belouizdad, ES Sétif : deux autres façons de compter les étoiles

Le CR Belouizdad a fait un autre choix. Après son dixième titre de champion, en 2023, il a adopté le modèle italien et ajouté une étoile à son maillot. L’ES Sétif a, elle, longtemps affiché ses titres arabes et sa Coupe afro-asiatique, avant de changer d’identité visuelle en 2020.

Depuis, le club sétifien ne porte plus que deux étoiles, pour ses deux sacres dans la principale compétition africaine : la Coupe des clubs champions en 1988 et la Ligue des champions en 2014. Il n’a pas ajouté d’étoile pour sa Supercoupe d’Afrique de 2015. Ce choix contraste avec celui de l’USMA, qui récompense chaque titre continental.

Combien d’étoiles pour chaque club algérien ?

Club Étoiles Ce qu’elles représentent JS Kabylie 6 Tous ses titres continentaux USM Alger 4 Deux Coupes de la Confédération et deux Supercoupes d’Afrique ES Sétif 2 Coupe des clubs champions 1988 et Ligue des champions d’Afrique 2014 MC Alger 1 Coupe d’Afrique des clubs champions 1976, premier titre continental d’un club algérien CR Belouizdad 1 Ses dix titres de champion d’Algérie

Les clubs algériens restent par ailleurs très présents sur la scène africaine cette saison. L’USMA et le Mouloudia disputent les phases de poules continentales, comme le détaillait notre article sur le tirage des poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. De nouvelles étoiles pourraient donc s’ajouter dans les prochains mois.

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