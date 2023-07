USMA : Partir ou rester, l’entraineur Benchikha a tranché

L’entraineur Abdelhak Benchikha a tranché sur son avenir à l’USM Alger. Il a décidé de poursuivre l’aventure avec le club de Soustara et aller ainsi jusqu’au terme de son contrat.

Arrivé à l’USMA au début de l’année en cours, pour succéder à Boualem Charef, Abdelhak Benchikha a réussi à se frayer un chemin vers la gloire, en menant la formation usmiste à remporter la Coupe de la Confédération CAF. Et ce, pour la première fois dans l’histoire du club. Ces derniers jours, il a fait planer le suspense sur son avenir. Patira, partira pas ? C’est la question que se posaient les inconditionnels algérois.

Mais le coach a tranché sur son avenir. En effet, il a décidé de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Noir. Bien qu’il attise les convoitises de plusieurs clubs étrangers, il a prôné pour la stabilité.

» Certes, j’ai signé un avenant à mon arrivée à l’USMA qui me permet de partir en cas d’une offre de l’étranger. Mais j’ai pris la décision de rester, malgré les offres de différents clubs étrangers. La stabilité est importante pour moi, pour l’équipe et pour ma famille ». A-t-il affirmé au micro de la page facebook officielle de l’USMA.

L’ancien sélectionneur national promet aux supporters bâtir une équipe compétitive en prévision du prochain exercice. « Je me suis réuni avec les responsables du club et on s’est donné le mot pour bâtir une équipe compétitive. A cet effet, des joueurs ont signé et il y aura de nouvelles recrues pour la suite du mercato estival ».

Et d’ajouter : « Nos objectifs lors de la saison prochaine sont clairs. On aura pour mission de jouer le podium en championnat et défendre notre titre continental. Il y aura aussi le match de la Supercoupe CAF face à Al-Ahly SC. On fera en sorte de le remporter ».

Korichi nommé manager sportif

Par ailleurs, une réunion importante a eu lieu ce matin entre le P-DG du groupe Serport, Mohamed Karim-Eddine Harkati, et le président du conseil d’administration de la SSPA/USMA, Ahmed Arab. Parmi les décisions importantes prises lors de la réunion, c’est évidemment la nomination de Taoufik Korichi au poste de manager sportif, annonce le club algérois sur sa page facebook officielle.

La direction usmiste mise beaucoup sur la grande expérience de Korichi (65 ans) pour gérer les affaires sportives du club. Le concerné a occupé de différents postes à la FAF, dernièrement comme DTN. Il a également fait un passage réussi au CRB comme responsable du pôle compétitif, entre 2020 et 2021.