USMA / MCA : l’influenceur néerlandais TravelTomtom découvre la passion du football en Algérie

L’influenceur néerlandais TravelTomtom, reconnu pour son amour du voyage et son exploration continuelle du monde, vient d’ajouter l’Algérie à sa liste de destinations. Connue sous le nom de Tom dans la vraie vie, cette étoile des médias sociaux, qui a déjà passé plus de 3700 jours (environ 10 ans) à voyager autour du globe, offre à ses 280 000 abonnés sur Instagram, 500 000 sur TikTok et 50 000 sur Facebook, des aperçus authentiques et attrayants des cultures locales.

Récemment, Tom a fait une escale à Alger, la capitale algérienne, et a dédié une partie de ses publications à la passion de ce pays pour le football. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Tom présente les deux grands clubs de football de la ville, l’USMA et le Mouloudia. Comparant l’engouement pour le football en Algérie à celui d’autres régions du monde, comme l’Europe ou la Turquie, Tom a souligné le statut du sport en tant que « numéro un » dans le pays. Il a également évoqué l’admiration des Algériens pour Riyad Mahrez, célèbre joueur de Manchester City.

Enfin, il ajoute en description qu’il a même assisté à la coupe d’Afrique au Cameroun en 2022 et qu’il a reçu un maillot de l’équipe nationale algérienne de football.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adventure Traveler & Blogger (@traveltomtom)

La Pizza Carrée Algérienne : la pizza la moins chère au monde ?

Mais le football n’est pas la seule découverte de Tom en Algérie. Dans une autre vidéo, l’influenceur a attiré l’attention de ses followers sur un aspect plus savoureux de la culture algérienne: la pizza carrée, un plat populaire dans les rues d’Alger. Avec une étonnante franchise, Tom a fait part de son émerveillement face au coût extrêmement bas de ce délice. Pour seulement 35 dinars – soit moins de 0,20 dollar américain – les habitants et les touristes peuvent déguster un morceau de pizza carrée.

« Si vous voulez cinq de ces grandes parts de pizza en Algérie, cela ne vous coûtera même pas un dollar américain », a déclaré Tom avec étonnement. Il a également vanté le goût incroyable de la « Pizza Carrée », une variante traditionnelle que l’on peut trouver à chaque coin de rue d’Alger.

Ces deux vidéos de TravelTomtom, ainsi que ses nombreux autres posts sur l’Algérie, mettent en évidence la diversité et la richesse de la culture algérienne.