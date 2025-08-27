USMA – MCA : le derby algérois confirmé au stade Tchaker de Blida

Le suspense est levé ! Le derby algérois entre l’USMA et le MCA se jouera officiellement ce dimanche 31 août, à partir de 19 h, au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Après plusieurs jours d’incertitudes autour du lieu de cette affiche phare de la 2e journée de Ligue 1, la confirmation est tombée ce mercredi à travers un communiqué de l’USM Alger.

Le club de Soustara a annoncé que l’enceinte blidéenne avait été homologuée à l’issue d’une réunion de coordination réunissant la Ligue, les responsables du stade, les services de sécurité et la Protection civile.

Dimanche soir, c’est donc à Blida que se tiendra ce rendez-vous toujours électrique. Mais qui s’annonce cette fois particulier, marqué par des dispositions inédites en tribunes.

Une décision entérinée après une réunion de coordination : 6 000 billets réservés aux supporters de l’USMA

Cette officialisation fait suite à une réunion tenue au stade Mustapha-Tchaker, en présence du secrétaire général de la Ligue de football, du directeur du stade, de représentants de l’USMA. Ainsi que de responsables de la Sûreté nationale et de la Protection civile. À l’issue de ces discussions, les responsables ont confirmé que tout était en ordre pour accueillir le derby dans ce stade mythique de Blida.

Les instances ont attribué 6 000 billets exclusivement aux supporters de l’USMA. Ce qui écarte la galerie mouloudéenne des tribunes, conformément aux instructions de la FAF.

Cela dit, le Mouloudia, désigné club visiteur, ne disposera pas de places officielles pour ses fans. Une mesure qui marque une rupture avec la tradition des derbies animés par les deux galeries.

Enfin, l’affiche de dimanche, au-delà de l’enjeu sportif, retiendra l’attention pour son cadre inédit. Délocalisé hors de la capitale et disputé avec une seule galerie en tribunes, ce derby historique de la 2ᵉ journée s’annonce singulier dans l’atmosphère, mais toujours bouillant sur le terrain.