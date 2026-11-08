Supercoupe CAF 2026 : l’USM Alger terrasse Mamelodi Sundowns et s’offre le trophée

Il fallait oser. Déplacée en Afrique du Sud pour y défier l’un des mastodontes du continent, l’USM Alger n’a pas tremblé : elle dominé Mamelodi Sundowns sur le score de 3 buts à 1, dimanche à Pretoria, et repartent avec la Supercoupe de la CAF. Un résultat qui dépasse largement le cadre d’un simple match, puisqu’il offre au club de Soustara son quatrième sacre africain en l’espace de trois saisons et une seconde étoile cousue sur le maillot.

L’USMA frappe dès la quatrième minute à Pretoria

Le scénario a basculé avant même que le public local ne s’installe. À la 4e minute, Khaldi a perforé le couloir droit avant de servir en retrait Draoui, qui n’a pas manqué l’occasion. Un but précoce qui a donné le ton d’une rencontre où la formation algéroise n’a jamais semblé impressionnée.

La réplique sud-africaine est venue du point de penalty. Une main d’Achraf Abada dans la surface a permis à Rayners de rétablir l’équilibre, relançant un adversaire poussé par ses supporters. Loin de reculer, les visiteurs ont continué à jouer leur partition.

La seconde banderille est tombée à la 36e minute. Sur un corner botté par Boulaya, la tête d’Azzi a trouvé la transversale, et Radouani, bien placé sur le ballon qui traînait, a conclu de la tête. Deux buts à un à la pause, malgré un dernier quart d’heure sous pression.

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Khaldi assome les Sud-africains

La reprise promettait une offensive sud-africaine. Elle a accouché d’un troisième but algérois. À la 53e minute, Ahmed Khaldi a déclenché une frappe enroulée magnifique, hors de portée du gardien. À 3-1, le match avait changé de nature.

L’addition aurait pu être plus lourde. Lancé par Ramdaoui à la 74e minute, Kamagaté a d’abord vu sa tentative filer à quelques centimètres du montant après avoir pris le dessus sur un défenseur. Quelques secondes plus tard, en position idéale, l’attaquant a de nouveau échoué devant le portier adverse.

Qu’importe. Les hommes de Lamine N’Diaye ont verrouillé la fin de rencontre avec une sérénité rare pour une équipe en déplacement à ce niveau. Sundowns a buté, encore et encore, sur un bloc discipliné. Ce sérieux défensif, l’USMA l’avait déjà démontré lors de sa consécration en Coupe de la Confédération CAF arrachée aux tirs au but face au Zamalek.

Quatre trophées africains en trois ans pour les Rouge et Noir

Le compte est vertigineux : deux Coupes de la Confédération (2023 et 2024) et deux Supercoupes continentales. Peu de clubs du continent affichent une telle régularité sur une période aussi courte. La formation de Soustara s’installe durablement parmi les références du football africain.

Cette dynamique n’avait d’ailleurs pas échappé aux instances. Lors de l’annonce des nommés pour la cérémonie annuelle de la CAF, la présence de l’USMA parmi les meilleurs clubs africains n’avait surpris personne, aux côtés d’un autre représentant algérois.

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