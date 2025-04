USMA – JSK, USB – MCA, ESS – MCO, CRB – ESM… quand et où voir les matchs de la 23e journée ?

Les matchs de la 23e journée de la Ligue 1 se joueront ce week-end. La télévision nationale va retransmette tous les matchs sur le petit écran.

La 23e journée de la Ligue 1, amputée du match CS Constantine-Olympique Akbou (reporté), aura lieu ce week-end. La grande affiche, c’est évidemment USM Alger-JS Kabylie.

L’USMA veut renouer avec le championnat national sur une bonne note. Auréolée par la qualification pour la finale de la Coupe d’Algérie aux dépens de l’USM El-Harrach, elle veut enchainer un nouveau succès afin de rester toujours en course pour le titre du championnat. Sa mission s’annonce ardue face à un prétendant pour les premiers rôles et en quête de rachat, après avoir été accroché dans son antre le week-end dernier face à l’US Biskra.

Il faut savoir que la formation de Soustara sera privée de plusieurs cadres. Alilet et Boukhanchouche pour suspension ainsi que Mundeko, Merghem, Loucif et Lamara pour différentes blessures.

Le leader, le MC Alger, se déplacera à Biskra pour aller défier la formation locale de l’USB. Il vise l’exploit afin de conforter sa place en tête, mais ce ne sera pas une simple formalité. Lanterne rouge, l’USB va tout faire pour arracher les trois points pour espérer améliorer son classement.

Les regards seront également rivés vers Sétif et le match qui opposera la formation locale l’ESS au MC Oran. L’Entente, qui reste sur une victoire à l’extérieur face à l’ASO Chlef, vise un deuxième succès de rang et gravir ainsi des échelons au tableau. Sa tâche s’annonce difficile face à une formation oranaise condamnée de gagner pour s’éloigner de la zone rouge.

Le CR Bélouizdad veut profiter de jouer à domicile, à l’occasion de la réception de l’ES Mostaganem, pour gagner et consolider sa place de dauphin. Un match qu’il devra bien négocier face à un adversaire menacé par le spectre de la relégation.

Quand, à quelle heure et sur quelles chaines voir les matchs de la 23e journée ?

Demain, vendredi, il y aura trois matchs au menu. D’abord, NC Magra-JS Saoura (15h30) qui sera diffusé sur la chaine WEB de l’EPTV. Ensuite, il y aura USM Khenchela-Paradou AC (16h) qui sera retransmis sur les deux chaines Canal Algérie et la Terrestre.

En début de soirée (18h), on va assister à ESS-MCO. Les supporters des deux équipes pourront le suivre en direct sur TV6

Les quatre autres matchs se dérouleront samedi. USB-MCA (16h30) sera retransmis sur Canal Algérie et TV6. CRB-ESM (17h) sera aussi diffusé sur deux chaines, TV4 (Tamazight) et la Terrestre.

Quant à la grande affiche USMA-JSK, le coup d’envoi sera donné en début de soirée à 19h. Elle sera retransmise en direct sur TV6. Bonne nouvelle pour les supporters des deux équipes qui pourront la suivre le petit écran, étant donné que le match se jouera à huis clos.

Enfin, MC El-Bayadh-ASO Chlef (16h) sera diffusé sur la chaine WEB.