USMA – ESS, ESM – JSK, ASO – MCA… quand et où voir les matchs de la 29e journée Ligue 1 ?

Plusieurs matchs de la 29e journée Ligue 1 s’annoncent palpitants. Comme chaque journée de championnat, la télévision nationale va diffuser les huit matchs en direct sur ses différentes chaines satellitaires.

Aujourd’hui et demain, les regards des passionnés du ballon rond en Algérie seront rivés vers les matchs de la 29e journée de Ligue 1. Une journée s’annonce comme un véritable tournant dans la saison, avec des enjeux majeurs tant pour le haut que pour le bas du classement.

La première grande affiche, c’est USM Alger-ES Sétif. Un match sans enjeu pour les deux équipes, certes, mais chacune vise la victoire pour stopper l’hémorragie, notamment l’USMA, en quête du déclic en prévision de la finale de la Coupe d’Algérie face au CRB.

Solide leader, le MC Alger jouera gros à Chlef face à la formation locale de l’ASO. En effet, la victoire va lui permettre d’assurer officiellement le titre du championnat pour la deuxième saison de suite. Mais ce ne sera absolument pas une simple formalité face à un adversaire qui lutte toujours pour sa survie parmi l’élite.

La JS Kabylie sera également appelée à effectuer un périlleux déplacement à Mostaganem pour aller défier l’ESM. La formation kabyle vise également les trois points pour confronter sa deuxième place et éventuellement réduire l’écart sur le Mouloudia, dans le cas où ce dernier trébuche à Chlef, et maintenir ainsi le suspense pour la course pour le titre jusqu’à la dernière journée du championnat. Mais ce sera compliqué face à une formation mostaganémoise qui sera au rendez-vous avec le match de la dernière chance pour le maintien.

Le CR Bélouizdad, qui accueillera le MC Oran, ne veut pas rater l’opportunité de jouer à domicile pour espérer reprendre la place du dauphin. Le Chabab part favori dans ce match face à une équipe oranaise qui a déjà assuré son maintien.

Dans la bataille pour le maintien, le NC Magra, actuellement premier relégable (15e, 28 points), joue sa survie à domicile contre le CS Constantine (6e, 38 points). Après trois défaites consécutives, le Nedjm doit impérativement s’imposer et espérer un faux pas de l’ES Mostaganem pour éviter la relégation en Ligue 2 amateur aux côtés de l’US Biskra.

Sur quelles chaines voir les matchs de la 29e journée Ligue 1 ?

Comme chaque journée de championnat, la télévision nationale va assurer la retransmission des huit matchs de la 29e journée sur ses différentes chaines. Ça va commencer ce soir avec USM Khenchela-US Biskra (20h), qui sera diffusé sur la chaine WEB disponible sur Youtube. À 21h, USMA-ESS sera retransmis sur TV6.

Demain, les supporters de la JSK peuvent voir le match qui opposera leur équipe favorite à l’ESM en direct à partir de 17h30 sur TV4 (Tamazight), tandis que JS Saoura-Paradou AC (20h) sera diffusé sur la chaine WEB. Idem pour NCM-CSC et Olympique Akbou-MC El-Bayadh (17h30).

À 17h30, il y aura également CRB-MCO et ASO Chlef-MCA. Les deux matchs seront diffusés en direct, respectivement sur TV6 et la chaine terrestre.