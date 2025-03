USMA – ESM, MCO – MCA, CSC – JSK… sur quelles chaines voir les matchs de la 19e journée ?

Les matchs de la 19e journée de la Ligue 1 se joueront aujourd’hui, demain et samedi. Tous les matchs seront diffusés en direct par la télévision nationale, où les passionnés du ballon rond pourront suivre des matchs palpitants comme MCO-MCA ou encore CSC-JSK.

Aujourd’hui et le week-end, on va assister aux matchs de la 19e journée de la Ligue 1. Les regards seront rivés vers le stade Miloud Hadefi qui va abriter grande affiche MC Oran-MC Alger. Un match qui promet, entre une formation oranaise condamnée de gagner pour quitter la zone rouge au tableau, et une équipe du Mouloudia qui vise l’exploit à El-Bahia pour prendre le large à la première place.

L’autre grande affiche, c’est évidemment celle qui opposera le CS Constantine à la JS Kabylie. Ce sera sans doute un match d’un grand enjeu entre le CSC, qui ne veut pas rater l’occasion de jouer à la maison pour gagner et gravir des échelons au classement, et une équipe de la JSK qui veut revenir de son déplacement avec un résultat probant afin de rester collée au podium.

L’USM Alger, qui accueillera l’ES Mostaganem, veut renouer à l’occasion avec la victoire afin de rester sur le podium. Quant au CR Bélouizdad, il veut revenir de son déplacement à El-Bayadh avec les trois points afin de rester toujours proche du leader. Mais sa mission s’annonce ardue face à un adversaire qui carbure bien.

L’autre match qui s’annonce palpitant, c’est celui qui opposera l’USM Khenchela à l’ASO Chlef. L’équipe hôte n’aura pas droit à l’erreur pour améliorer son classement, face à une formation chélifienne sur une très bonne lancée. Idem pour celui qui opposera l’US Biskra au NC Magra, deux équipes qui pataugent au dernier wagon du classement général du championnat.

À quelle heure et sur quelles chaines voir les matchs de la 19e journée ?

Aujourd’hui, on va assister à quatre matchs. D’abord, MCEB-CRB, cet après-midi (15h) et qui sera retransmis sur la chaine WEB de l’EPTV. Dans la soirée (22h), MCO-MCA et USMA-ESM seront diffusés respectivement sur TV6 et TV4 (Tamazight). Quant à Olympique Akbou-Paradou AC, les supporters des deux équipes pourront le suivre sur la chaine WEB.

Demain, il y aura également trois matchs. USMK-ASO (15h) sera diffusé sur la chaine WEB. Idem pour USB-NCM, dont le coup d’envoi sera donné à 22h. Enfin, ES Sétif-JS Saoura (22h) sera retransmis sur TV6.

Enfin, la grande affiche CSC-JSK aura lieu samedi à 22h. Elle sera diffusée en direct sur la chaine TV6.