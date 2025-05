USMA : 2 joueurs exclus du groupe pour avoir pris part à un match de quartier

Un scandale a secoué l’USM Alger. Deux joueurs de l’équipe ont pris part à un match de quartier. La direction du club a vite sévit puisqu’elle les a écartés du groupe jusqu’à leur audition par le conseil de discipline du club.

Ces dernières heures, une vidéo montrant les deux joueurs de l’USMA, Haithem Loucif et Ghiles Guenaoui, prendre part à un match de quartier est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui n’est pas passée inaperçue de la direction du club. En effet, elle a décidé de sévir dans la foulée, en excluant les deux joueurs du groupe jusqu’à leur audition par le conseil de discipline du club.

« La direction de l’USM Alger a décidé d’exclure les deux joueurs Haithem Loucif et Ghiles Guenaoui des entrainements de l’équipe jusqu’à leur traduction devant le conseil de discipline du club et ce, suite à une participation non autorisée dans un match de quartier disputé dans un stade à la capitale », a annoncé la direction usmiste sur la page facebook officielle du club.

Visiblement, les deux joueurs risquent gros. « La direction du club souligne que ce comportement irresponsable ne correspond pas aux valeurs de professionnalisme et de discipline prônées par l’USMA et sera traité avec la plus grande fermeté », ajoute le communiqué.

En revanche, l’autre joueur Brahim Benzaza n’y a pas pris part. « Après un examen minutieux des vidéos du match en question, il s’est avéré que le joueur Brahim Benzaza n’y a pas participé », précise la direction du club algérois.

Le club veut enterrer l’affaire Azzi

Par ailleurs, la direction de l’USMA a évoqué le cas Imad Azzi. Un joueur qui aurait refusé de jouer le grand derby algérois face au Mouloudia après avoir su qu’il n’allait pas être titulaire, selon plusieurs médias.

À cet effet, la direction usmiste précise, dans le même communiqué, que « Azzi est toujours blessé » et qu’elle « étudie la possibilité de racheter son contrat (du club koweïtien Kazma SC, ndlr) après la fin de son prêt au terme de la saison en cours, en concertation avec le staff technique du club ». Elle n’a pas démenti ladite information, de quoi susciter les spéculations si elle est vraie.

Enfin, la direction de l’USMA assure quelle « ne tolérera aucun comportement non professionnel. Elle sanctionnera tout écart nuisant à l’image et à l’histoire du club et prendra des mesures strictes contre quiconque enfreindrait le règlement interne de l’équipe », conclut le communiqué.