USM Alger : Zineddine Belaid rejoint Saint-Trond (Belgique) pour 10 milliards de centimes

MERCATO – C’est fait ! Le capitaine de l’USM Alger, Zineddine Belaid, jouera la saison prochaine dans la Jupiler Pro League de Belgique. Le club algérois a informé qu’il a accepté le transfert de son joueur au club de Saint-Trond.

La décision a été prise, indique le club de la capitale dans un communiqué, ce dimanche après-midi, à l’issue d’une réunion qui a rassemblé le président du Conseil d’administration de l’USMA, son Secrétaire général, le directeur et le coordonnateur sportifs, et le capitaine de l’équipe, Zinedine Belaid en l’occurrence.

“La direction de l’équipe, lit-on dans le communiqué, a finalement accepté de ne pas mettre d’obstacles à l’ambition du joueur, tout en veillant à préserver les intérêts du club“. Les deux partis ont ainsi conclu un accord qui permet au joueur de rejoindre le club belge de St. Trond. Et la direction a signé sa lettre de sortie.

Zineddine Belaid à Saint-Trond : voici le montant du transfert

L’enfant de Thénia a rejoint l’USMA en 2020, en provenance du NAHD de Hussein Dey. Et durant les quatre saisons qu’il a passées sous les couleurs des rouges et noirs, Zinedine Belaid (25 ans) a joué 137 matchs et a marqué 15 buts. Une belle moisson pour un défenseur central.

En matière de palmarès, le capitaine de l’USMA a notamment remporté, en 2023, le doublé : Coupe de la confédération de la CAF (premier titre continental de l’histoire de son club) et la Supercoupe de la CAF, contre le Ahly du Caire.

En outre, Z. Belaid a connu trois sélections sous le maillot de l’équipe d’Algérie A (entre 2022 et 2024), et 16 sélections chez les A’ (entre 2021 et 2023). Une carrière internationale à laquelle le joueur espère donner une impulsion en rejoignant la Jupiler Pro League.

Le nouveau club du désormais ex-capitaine du club de Soustara, Saint-Trond, a terminé la saison dernière à la 9ᵉ place du championnat belge de division une, avec un tableau parfaitement “équilibré” : 10 victoires, 10 nuls et 10 défaites.

Notons enfin, que pour lever l’option d’achat sur le joueur, le K Saint-Trond a dû payer à l’USM Alger la somme de 700 000 € (soit un peu plus de 10 milliards de centimes au taux de change officiel).