Vainqueur de la Supercoupe CAF 2026, l’USM Alger va encaisser un jackpot

En battant Mamelodi Sundowns à Pretoria, l’USM Alger s’est adjugé la Supercoupe de la CAF mais aussi un chèque de 500 000 dollars, versé par la Confédération africaine au vainqueur de l’épreuve. Pour le club de Soustara, cette somme s’ajoute à une année comptable déjà exceptionnelle.

La récompense financière de la Confédération africaine s’élève à un demi-million de dollars pour le lauréat. Elle vient s’ajouter directement à la trésorerie usmiste, sans contrepartie ni conditions particulières. Les dirigeants algérois disposent donc d’une liquidité immédiate à quelques semaines d’une échéance clé du calendrier.

Ce sacre, acquis sur le score de 3-1 face au champion d’Afrique en titre, porte à quatre le nombre de titres continentaux glanés par les Rouge et Noir depuis 2023. Un palmarès que le club a d’ailleurs tenu à matérialiser en cousant une quatrième étoile sur son maillot, un choix qui n’a pas manqué de faire réagir du côté des clubs rivaux.

Deux Supercoupes d’Afrique en trois saisons : aucune autre formation algérienne n’a fait mieux jusqu’ici. Le prestige sportif se double ici d’une reconnaissance financière que peu de pensionnaires de la Ligue 1 peuvent espérer.

À LIRE AUSSI : Petkovic a-t-il pris 60 milliards pour partir ? La FAF réagit

Des caisses du club de Soustara remplies par quatre entrées distinctes

L’exercice en cours restera dans les annales comptables de l’USMA. Durant l’été, environ 6 millions de dollars ont transité par les comptes du club. S’y greffent les 4 millions obtenus grâce au triomphe en Coupe de la Confédération, dont la prime avait déjà été détaillée au printemps dernier.

Le marché des transferts a lui aussi contribué à l’embellie. Le départ de Hocine Dehiri vers Al-Ahli Tripoli a généré un million de dollars supplémentaire. Enfin, la FIFA a versé près de 500 000 dollars au titre de la mise à disposition de joueurs pour le Mondial.

Cette dernière enveloppe découle de la présence d’Oussama Benbot et Achraf Abada dans le groupe algérien engagé en Amérique du Nord. Le mécanisme d’indemnisation, qui bénéficie aussi à la JS Kabylie, rémunère chaque club libérateur à hauteur de 11 000 dollars par jour et par international.

Le mercato hivernal dans le viseur des dirigeants usmistes

Cette aisance budgétaire arrive au moment opportun. La fenêtre des transferts d’hiver ouvrira bientôt, et les responsables algérois entendent s’y présenter avec des moyens réels. Objectif affiché : étoffer un effectif qui devra tenir la distance sur plusieurs tableaux.

La direction ne cache pas ses ambitions. Rester dans le peloton de tête en championnat tout en restaurant son statut sur la scène africaine suppose une profondeur de banc suffisante. Les 500 000 dollars de la Supercoupe offrent précisément cette marge de manœuvre, sans fragiliser l’équilibre financier global.

L’aura du club s’est d’ailleurs traduite au-delà des terrains : la formation de Soustara figure parmi les nommés des CAF Awards 2026 dans la catégorie des clubs, aux côtés du CR Belouizdad.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Un accueil royal pour les champions à leur arrivée à Alger

Par ailleurs, l’avion des champions s’est posé aux premières lueurs du jour. Sur place, Amine Mesloug, président de la Ligue de football professionnel, accompagné de son secrétaire Mourad Boussafer, attendait la délégation pour la féliciter.

Dehors, l’ambiance était tout autre. Des centaines de supporters s’étaient rassemblés bien avant l’atterrissage. Quand Saadi Radouani et ses coéquipiers ont franchi les portes du terminal, trophée en main, l’esplanade s’est transformée en tribune à ciel ouvert.

Fumigènes, chants hérités des gradins de Soustara : la célébration a duré de longues minutes. Une scène qui rappelle l’attachement viscéral d’un public à son club, et qui clôt en beauté une campagne continentale réussie de bout en bout.

À LIRE AUSSI : Hemdani justifie l’absence de Luca Zidane et ouvre la porte à Bounedjah