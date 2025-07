USM Alger : Allik réclame un salaire faramineux, le club en effervescence

L’entourage de l’USM Alger est en effervescence. La raison ? C’est tout simplement à cause de la signature du contrat de Said Allik qui tarde toujours à se faire et le conflit en interne qui existe au sein du club algérois.

Le mois de mai dernier, le groupe Serport a procédé à des changements à l’USM Alger, avec la destitution du président du conseil d’administration Athmane Sahbane, la désignation de son successeur Boubekeur Abid, ainsi que l’intronisation de Said Allik au poste de directeur général.

Ce dernier, qui jouit d’un soutien indéfectible du ministre des Transports, a entamé dans la foulée ses fonctions. Deux mois sont déjà passés et n’a toujours pas signé son contrat. Et pour cause, le contrat qui lui a été proposé, avec une durée d’une année et un salaire de 100 millions/mois est loin de ses attentes.

Certes, la durée du contrat a été revue à la hausse (3 ans) ainsi que l’inclusion des primes des matchs. Mais le groupe Serport n’a toujours pas répondu favorablement aux prétentions salariales du président historique du club, qui exige pas moins de 220 millions/mois. Ce dernier estime, selon ses proches, que c’est légitime, lui qui aura une lourde responsabilité pour redonner à l’USMA son allure d’antan, d’autant plus qu’il est revenu aux affaires du club avec un projet sportif ambitieux.

Mais il faut savoir que ce n’est pas seulement ce différend financier qui tarde la signature du contrat d’Allik. En effet, selon nos sources, il réclame également un changement radical au sein du Conseil d’administration. Autrement dit, il voudrait des hommes auxquels il leur fait entière confiance. Du coup, il aura des garanties que personne ne lui met les bâtons dans les roues pour accomplir la tâche qui lui a été confiée convenablement.

Le CA propose une nouvelle formule de contrat d’Allik

Le Conseil d’administration de la SSPA/USMA, à sa tête Boubekeur Abid, veut montrer une autre version. Dans sa dernière réunion tenue samedi dernier, il a présenté « le projet du contrat de travail de Said Allik qui va occuper le poste de directeur technique, et qui sera exposé au groupe Serport », lit-on dans un communiqué officiel publié sur la page facebook du club.

Le CA a également affiché son soutien à Said Allik, en indiquant que « La formule du contrat est conforme aux propositions de monsieur Allik ainsi qu’au code de travail et toutes les lois en vigueur concernant ces postes et ce, afin de lui permettre d’entamer ses fonctions d’une manière officielle dans les plus brefs délais et permettre au club de bénéficier de sa grande expérience en football ».

Selon nos sources, cette nouvelle formule du contrat permettrait à Allik de percevoir le salaire dont il réclamait. En étant une société étatique, le groupe Serport a un seuil à ne pas dépasser. C’est la raison pour laquelle le P-DG de la société des services portuaires ne peut se permettre à accorder au concerné un salaire supérieur à 100 millions/mois.

Au moment où les clubs de Ligue 1 commencent à préparer la nouvelle saison, l’USMA accuse un retard en raison de cette affaire. Reste à savoir maintenant si le feuilleton Allik connaitra enfin son épilogue avant la fin de la semaine en cours.