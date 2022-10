Usine véhicules Fiat et Renault: les premières livraisons se précisent

Le dossier de l’automobile en Algérie qui est resté bloqué pendant des années, voit un nouveau tournant se dessiner, avec les dernières annonces. En effet, le 9 octobre dernier le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donne son feu vert pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans pour les particuliers. Quelques jours plus tard, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar annonce la signature d’un accord avec le constructeur automobile Fiat, pour l’implantation d’une usine à Oran. Le lendemain le Directeur Général Renault Algérie Production, Remi Houillons, que l’usine Renault implantée dans la localité d’Oued Tlélat dans la wilaya d’Oran, annonce via un post sur son compte Linkedin, que l’usine devrait reprendre l’activité au plus vite.

C’est dans ce cadre que le wali de la wilaya d’Oran, Said Sayoud, a précisé que la commercialisation du premier véhicule de la marque italienne « Fiat » se fera fin 2023, c’est-à-dire après l’achèvement des travaux de construction de l’usine, qui s’étaleront sur une superficie de 120 hectares dans la région de Tefraoui. Il a également précisé que le siège qui abritera l’usine de production automobile Fiat a commencé à être achevé, s’engageant à « connecter les canaux de gaz, d’électricité et d’égouts dans les plus brefs délais ».

Premier véhicule Fiat fabriqué en Algérie sur le marché fin de l’année 2023 ?

Sayoud a ajouté que les responsables du constructeur italien FIAT affilié au groupe Stellantis se sont engagés à lancer le premier véhicule avant la fin de l’année prochaine. Il a donc indiqué qu’il est fort possible que décembre 2023 soit choisi pour lancer le premier véhicule Fiat sur le marché algérien.

Dans les détails, Sayoud a déclaré que la marque italienne commencera à commercialiser deux types de ses voitures avec le début de la production, d’autres types devraient être fabriqués plus tard. Et concernant la capacité de production de l’usine, le wali d’Oran a expliqué qu’elle « fait l’objet de négociations entre les responsables du complexe et les autorités algériennes ».

En marge de la cérémonie de signature de l‘accord avec le groupe Stellantis, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a confirmé que le lancement de ce projet sera suivi du lancement d’autres projets répondant aux mêmes standards d’intégration et de valeur ajoutée dans le futur proche, tout en soulignant l’impossibilité d’accepter tout investissement dans l’industrie automobile qui se fonde sur l’installation de tout ce qui est importé uniquement, « l’Algérie possède toutes les qualifications qui en font un pôle industriel dans ce domaine, notamment le marché, la situation géographique, la main-d’œuvre qualifiée, l’énergie à des prix compétitifs et autres. »

A quand la reprise de l’activité de l’usine Renault ?

En réponse à une question sur la date officielle fixée pour la reprise de l’activité de la marque française dans la zone industrielle de l’Oued Telilat à Oran, le wali d’Oran Saïd Sayoud a précisé que celle-ci serait officialisée fin octobre, et a ajouté qu »Après l’intégration de l’usine Renault dans la politique de l’Etat, le montage de voitures sera autorisée. »