Usine Sokon Algérie : 1350 emplois et 60 000 véhicules par an, voici la date de lancement

Le complexe industriel Sokon Algérie, implanté dans la wilaya de Batna, devrait entrer en exploitation en janvier 2027. Avec un investissement de 9,8 milliards de dinars et une capacité annoncée de 60 000 véhicules par an, le projet prévoit également le développement d’une marque locale et la création de milliers d’emplois.

L’Algérie se rapproche de la mise en service d’une nouvelle usine dédiée à la fabrication de véhicules utilitaires. Implanté dans la zone d’activités de Zana Beida, dans la wilaya de Batna, le projet Sokon Algérie devrait être livré en janvier 2027, selon un communiqué de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI).

Le directeur général de l’AAPI, Omar Rekkache, s’est rendu samedi sur le site, accompagné du wali de Batna, Riyad Ben Ahmed, et de plusieurs responsables locaux, afin d’évaluer l’avancement des travaux de réalisation de ce complexe industriel.

D’après l’Agence, la première phase du projet affiche un taux d’avancement de 95 %. Cette progression rapproche l’usine de son entrée en exploitation, prévue pour janvier prochain, et marque une nouvelle étape dans le développement de l’industrie mécanique en Algérie.

Production de bus et de camions : un investissement de 9,8 milliards de dinars

Le projet Sokon Algérie représente un investissement estimé à 9,8 milliards de dinars. Il s’étend sur une superficie de 13,6 hectares et vise à mettre en place un complexe industriel consacré à la fabrication de plusieurs catégories d’autobus et de camions de la marque chinoise SOKON.

Selon les données communiquées par l’AAPI, le site comprendra trois lignes de production dédiées aux autobus et aux camions, ainsi qu’une unité de soudage des châssis et une unité de peinture des véhicules. Le complexe disposera également d’infrastructures logistiques et d’espaces réservés au stockage des véhicules finis.

L’organisation de ces différentes unités doit permettre de regrouper plusieurs opérations industrielles sur un même site, depuis le travail sur les structures des véhicules jusqu’à leur peinture et leur stockage.

La capacité de production annoncée pour l’ensemble du complexe atteint 60 000 unités par an. Ce volume constitue l’un des principaux objectifs du projet, qui s’inscrit dans les efforts visant à renforcer les capacités nationales de fabrication de véhicules utilitaires.

HANOU, une marque locale développée avec le partenaire chinois

Au-delà de la production des véhicules SOKON, le projet prévoit également le développement de HANOU, une marque locale, en coopération avec le partenaire chinois.

Cette dimension du projet s’inscrit dans la volonté de développer la production nationale et de renforcer les activités industrielles liées à la fabrication de véhicules. La mise en place d’unités de soudage, de peinture et de logistique sur le site de Batna constitue également un élément important de cette infrastructure industrielle.

Le développement de HANOU représente ainsi un volet supplémentaire de l’investissement, aux côtés de la fabrication des camions et des autobus de la marque chinoise.

Le communiqué de l’AAPI ne précise toutefois pas les modèles qui seront commercialisés sous la marque locale ni le calendrier détaillé de leur lancement.

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Projet Sokon Algérie : jusqu’à 1 350 emplois directs prévus

Le projet Sokon Algérie devrait également avoir des retombées sur le marché de l’emploi dans la wilaya de Batna.

Selon les prévisions présentées par l’AAPI, le complexe créera 450 emplois directs dans une première phase, avant de porter ce nombre à 1 350 postes dans une deuxième phase. À ces recrutements s’ajouteront des milliers d’emplois indirects liés aux activités générées autour du site industriel.

Ces emplois indirects pourraient notamment concerner les services logistiques, le transport et les différentes activités nécessaires au fonctionnement d’un complexe de fabrication automobile. Il s’agit toutefois de retombées attendues, dont l’ampleur dépendra du développement effectif de l’activité industrielle et de son réseau de partenaires.

Pour la région, la concrétisation de cet investissement représente donc un enjeu à la fois industriel et économique, avec des perspectives de recrutement et de développement d’activités connexes.

Quelle est l’importance stratégique du projet ? La réponse de l’AAPI

Lors de sa visite, Omar Rekkache a souligné les dimensions économiques et sociales de cet investissement. Selon l’AAPI, le projet s’inscrit dans les orientations visant à promouvoir l’industrie mécanique, à renforcer la sous-traitance industrielle et à développer la production nationale.

Le directeur général de l’Agence a également salué l’accompagnement assuré par les autorités locales pour faciliter la réalisation du complexe.

L’AAPI a notamment mis en avant les démarches engagées pour assainir le foncier économique, mobiliser les assiettes disponibles et les mettre à la disposition des investisseurs. L’objectif est de faciliter l’implantation des projets industriels et d’accélérer leur concrétisation.

Avec une entrée en exploitation prévue en janvier 2027, le complexe Sokon Algérie figure parmi les projets industriels attendus dans le secteur des véhicules utilitaires. Sa mise en service permettra de mesurer la capacité du site à atteindre les volumes de production annoncés, à développer la marque HANOU et à concrétiser les objectifs de création d’emplois avancés par l’AAPI.