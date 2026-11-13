Paracétamol en Algérie : lancement imminent d’une usine inédite en Afrique et dans le monde arabe

Dans moins de quatre mois, une infrastructure industrielle d’un genre nouveau entrera en service dans les Aurès. En inspection à Batna ce jeudi, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a confirmé la réception imminente de l’usine Saidal dédiée à la matière première du paracétamol. Un chantier avancé à 85 % qui transforme l’approvisionnement en médicaments essentiels sur le marché national.

Sur le terrain, dans la zone industrielle de la cité Kechida, les équipes finalisent les derniers aménagements. Accompagné du wali Youcef Bechlaoui, Ouacim Kouidri a constaté l’état d’avancement de ce complexe mené sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour asseoir la souveraineté sanitaire du pays. Le ministre a tranché sur le calendrier. Le groupe public Saidal livrera l’infrastructure « dans quatre mois au plus tard ». Jusqu’ici tributaires des marchés extérieurs pour leurs intrants chimiques, les laboratoires nationaux s’apprêtent à maîtriser l’amont de la chaîne de valeur pour l’antalgique le plus consommé au monde.

Une capacité annuelle de 2 000 tonnes de matière première du paracétamol pour alléger les importations

L’unité de Kechida affiche des standards techniques élevés. Selon les données présentées lors de la visite, ce site devient la « première du genre à l’échelle africaine et arabe ». L’installation produira chaque année 2 000 tonnes de principe actif sous sa forme initiale cristallisée, en appliquant des procédés conformes aux exigences internationales.

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Pour le ministre, ce projet qui « revêt une importance nationale » répond à un double impératif économique et sanitaire. La synthèse locale de la matière première du paracétamol garantit une disponibilité régulière du médicament en officine. Tout en réduisant la facture d’importation. Au-delà de la substitution aux achats étrangers, l’Algérie renforce ainsi la compétitivité de son industrie et ouvre la voie à l’exportation.

L’usine Saidal de paracétamol au cœur d’une vaste offensive industrielle et sociale à Batna

L’impact du complexe irrigue directement le tissu socio-économique local. Avec la création de 700 emplois directs et plus de 3 000 postes indirects dans la wilaya. Ouacim Kouidri a souligné que des compétences algériennes pilotent ces chantiers, démontrant la maîtrise technologique des ingénieurs nationaux. Ce site s’intègre d’ailleurs dans un programme plus large où Saidal déploie des partenariats pour lancer, dans les prochains mois, la fabrication de peptides, d’intrants pour antibiotiques, d’anticancéreux, de traitements ophtalmologiques ainsi que de vaccins humains et vétérinaires.

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Pour garantir l’autonomie complète du complexe, la délégation a également inspecté les installations périphériques en cours d’achèvement à Batna. Le ministre a visité le chantier d’une station de traitement des eaux dotée d’une technologie avancée destinée aux unités d’intrants. Avant de rejoindre le site du futur centre médico-social rattaché à l’unité de distribution Est de Saidal. Sur place, il a donné des instructions fermes pour accélérer la cadence des travaux dans le strict respect des normes et des délais.

La livraison prochaine du site de Kechida ouvre une nouvelle séquence pour le médicament fabriqué en Algérie. En sécurisant l’approvisionnement en intrants de base sur son territoire, le secteur pharmaceutique consolide son autonomie industrielle, de la molécule brute jusqu’au produit fini.

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