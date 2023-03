Usine Renault Algérie : les premiers véhicules commercialisés à cette date

L’industrie automobile ne cesse de connaître de nouvelles réformes, annonces, rebondissements depuis la relance de l’importation et de la fabrication nationale… Après le grand retour de Fiat en Algérie, c’est au tour du constructeur Renault de faire son entrée en scène sur le marché algérien.

Le groupe Madar Holding, actionnaire de l’entreprise Renault Algérie Production (RAP), s’est exprimé publiquement quant à la date de première commercialisation des véhicules Renault dans le pays.

Voitures Renault fabriquées en Algérie : Madar lève le voile sur la date de production

C’est le PDG de Madar, Charaf Eddine Amara qui a annoncé la nouvelle via une interview avec le média arabophone Echourouk. Ainsi, le premier véhicule Renault fabriqué en Algérie sera commercialisé au courant de l’année 2024, selon ce dernier.

Amara a indiqué que l’usine d’Oued Tlélat, située dans la wilaya d’Oran, s’apprête à reprendre la production très prochainement. La procédure légale s’est achevée avec succès, et l’entité juridique de la société est prête, selon Amara. La prochaine étape consiste au dépôt du dossier de fabrication, action qui se fera très bientôt, toujours selon la même source. Le but étant de faire aligner le dossier avec les exigences du cahier des charges imposé, rendu public en novembre dernier. Grâce à ces avancements, le groupe RAP prépare dès à présent la reprise de production et devrait entamer la fabrication sous quelques mois, indique Charaf Eddine Amara.

Rappelons que le groupe Madar détient à présent 34 % des actions de la société, après avoir repris ces dernières à SNVI en mai 2022.

Des voitures Renault moins chères en Algérie d’ici à 2024

Concernant les prix, les experts de RAP se sont prononcés fin 2022 sur la grille tarifaire adoptée par le groupe. Selon ces derniers, une baisse de pas moins de 20 % devrait être enregistrée sur tous les modèles. Le lancement de la construction et de l’importation sont les deux principaux facteurs qui feront baisser le prix des modèles Renault en 2024. Quant aux modèles commercialisés, le Renault Kangoo serait le premier sur la liste du constructeur français.

