Usine de pneus d’Oran : 45 % d’avancement à moins de trois mois de la livraison attendue

Les travaux de réalisation de l’usine de fabrication de pneumatiques de la zone industrielle d’El- Hamoul, dans la commune de Tafraoui (wilaya d’Oran), ont atteint 45 % en octobre, alors même que l’achèvement des travaux était initialement prévu avant la fin de l’année 2026, et ce, dans un contexte marqué par la persistance de la pénurie de pneus et la flambée des prix.

C’est ce qu’a révélé le wali de la wilaya, Brahim Ouchane, lors d’une visite d’inspection effectuée sur le site, alors que la réception du projet était attendue d’ici la fin de l’année 2026.

À moins de trois mois de l’échéance annuelle, ce taux d’avancement soulève de légitimes interrogations quant à la capacité à finaliser le projet dans les délais impartis.

Et pour cause, cette usine est stratégiquement attendue pour stimuler la production nationale et contribuer à satisfaire une demande en pneumatiques de plus en plus forte.

Au cours de sa visite, le chef de l’exécutif local s’est enquis des préoccupations des responsables du projet, notamment en matière de besoins énergétiques importants.

🟢 A LIRE AUSSI : Revente de pneus à prix excessifs : la Gendarmerie arrête 6 suspects pour spéculation

Il a ainsi instruit les services de Sonelgaz d’étudier et de réaliser un second raccordement électrique afin de sécuriser l’alimentation des chantiers et de permettre la poursuite des travaux sans interruption.

Dans la même optique, il a émis des consignes strictes pour prendre les mesures nécessaires à l’accélération de la cadence des chantiers et au respect des délais contractuels, sans pour autant annoncer de nouvelle date officielle pour la mise en service de l’unité.

Un investissement de 50 milliards de dinars pour 7 millions de pneus par an

La pose de la première pierre de cette usine a eu lieu en juillet 2025 dans la zone industrielle d’El Hamoul. Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le groupe algérien El Hadj Arabi Industries et le géant industriel chinois Double Star Tire, pour un investissement global estimé à environ 50 milliards de dinars.

À terme, le complexe ambitionne de produire 7 millions de pneumatiques par an, dont un million d’unités spécialement dédiées aux véhicules lourds.

🟢 A LIRE AUSSI : Pneus en Algérie : 3,5 millions d’unités seront importées début 2027

Les perspectives d’avenir visent également une montée en puissance progressive pour porter la capacité de production globale à 22 millions d’unités par an, selon les données communiquées par la direction de l’entreprise.

Sur le plan socio-économique, le projet devrait générer plus de 2 000 emplois directs, tout en soutenant le réseau de sous-traitance et en accompagnant l’essor de l’industrie automobile en Algérie grâce à l’intégration de technologies industrielles modernes.

Si la direction avait indiqué dans de précédentes déclarations tabler sur une fin des travaux courant 2026, le taux d’avancement affiché ce mois d’octobre sème le doute sur le respect de ce calendrier.