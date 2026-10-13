Urgent
Après le Portugal, les bornes de recharge « Made in Algeria » en route pour l’Italie Vente en ligne en Algérie : le PLF 2027 prévoit une amende de 1 million de DA Carte Chifa perdue : comment demander un duplicata avec le formulaire CNAS CHIFA 005 ? Usine de pneus d’Oran : 45 % d’avancement à moins de trois mois de la livraison attendue Plus d’un million de demandes de régularisation en Espagne : combien viennent des Algériens ?
Algérie

Usine de pneus d’Oran : 45 % d’avancement à moins de trois mois de la livraison attendue

AA
Amina Aouadi
2 min de lecture
Usine de pneus d’Oran : 45 % d’avancement à moins de trois mois de la livraison attendue
Usine de pneumatiques
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Les travaux de réalisation de l’usine de fabrication de pneumatiques de la zone industrielle d’El- Hamoul, dans la commune de Tafraoui (wilaya d’Oran), ont atteint 45 % en octobre, alors même que l’achèvement des travaux était initialement prévu avant la fin de l’année 2026, et ce, dans un contexte marqué par la persistance de la pénurie de pneus et la flambée des prix.

C’est ce qu’a révélé le wali de la wilaya, Brahim Ouchane, lors d’une visite d’inspection effectuée sur le site, alors que la réception du projet était attendue d’ici la fin de l’année 2026.

À moins de trois mois de l’échéance annuelle, ce taux d’avancement soulève de légitimes interrogations quant à la capacité à finaliser le projet dans les délais impartis.

Et pour cause, cette usine est stratégiquement attendue pour stimuler la production nationale et contribuer à satisfaire une demande en pneumatiques de plus en plus forte.

Au cours de sa visite, le chef de l’exécutif local s’est enquis des préoccupations des responsables du projet, notamment en matière de besoins énergétiques importants.

🟢 A LIRE AUSSI : Revente de pneus à prix excessifs : la Gendarmerie arrête 6 suspects pour spéculation

Il a ainsi instruit les services de Sonelgaz d’étudier et de réaliser un second raccordement électrique afin de sécuriser l’alimentation des chantiers et de permettre la poursuite des travaux sans interruption.

Dans la même optique, il a émis des consignes strictes pour prendre les mesures nécessaires à l’accélération de la cadence des chantiers et au respect des délais contractuels, sans pour autant annoncer de nouvelle date officielle pour la mise en service de l’unité.

Un investissement de 50 milliards de dinars pour 7 millions de pneus par an

La pose de la première pierre de cette usine a eu lieu en juillet 2025 dans la zone industrielle d’El Hamoul. Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le groupe algérien El Hadj Arabi Industries et le géant industriel chinois Double Star Tire, pour un investissement global estimé à environ 50 milliards de dinars.

À terme, le complexe ambitionne de produire 7 millions de pneumatiques par an, dont un million d’unités spécialement dédiées aux véhicules lourds.

🟢 A LIRE AUSSI : Pneus en Algérie : 3,5 millions d’unités seront importées début 2027

Les perspectives d’avenir visent également une montée en puissance progressive pour porter la capacité de production globale à 22 millions d’unités par an, selon les données communiquées par la direction de l’entreprise.

Sur le plan socio-économique, le projet devrait générer plus de 2 000 emplois directs, tout en soutenant le réseau de sous-traitance et en accompagnant l’essor de l’industrie automobile en Algérie grâce à l’intégration de technologies industrielles modernes.

Si la direction avait indiqué dans de précédentes déclarations tabler sur une fin des travaux courant 2026, le taux d’avancement affiché ce mois d’octobre sème le doute sur le respect de ce calendrier.

AA

Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

Voir tous les articles de Amina Aouadi →

La une du jour

Après le Portugal, les bornes de recharge « Made in Algeria » en route pour l’Italie

Après le Portugal, les bornes de recharge « Made in Algeria » en route pour l’Italie

 Vente en ligne en Algérie : le PLF 2027 prévoit une amende de 1 million de DA

Vente en ligne en Algérie : le PLF 2027 prévoit une amende de 1 million de DA

 Carte Chifa perdue : comment demander un duplicata avec le formulaire CNAS CHIFA 005 ?

Carte Chifa perdue : comment demander un duplicata avec le formulaire CNAS CHIFA 005 ?

 Plus d’un million de demandes de régularisation en Espagne : combien viennent des Algériens ?

Plus d’un million de demandes de régularisation en Espagne : combien viennent des Algériens ?

 Un député FLN menacé de perdre son immunité parlementaire

Un député FLN menacé de perdre son immunité parlementaire

 Affaire Aït-Nouri : la FAF pose une condition pour le retour du joueur en sélection

Affaire Aït-Nouri : la FAF pose une condition pour le retour du joueur en sélection

Extra contenu

À lire aussi