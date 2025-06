Usine Omoda & Jaecoo à Sétif : voici les 5 modèles au programme

Dans la zone industrielle de Sétif, les pelleteuses sont déjà à l’œuvre ! Une usine automobile sino-algérienne prend racine, portée par le groupe Iris et les marques chinoises Omoda et Jaecoo.

Le groupe algérien Iris, déjà actif dans l’électronique et le pneumatique, devient l’acteur principal de cette ambitieuse alliance. Ce projet d’envergure vise la production de 50 000 véhicules par an, sur une chaîne complète de fabrication, avec à la clé des milliers d’emplois directs, un transfert de technologie et une projection vers les marchés régionaux.

Ce chantier à 130 millions de dollars pourrait bien redéfinir les contours de l’industrie automobile nationale. En la faisant passer d’un modèle d’assemblage fragmenté à une fabrication intégrée et orientée vers l’export. Et c’est à Sétif que tout commence.

Usine automobile sino-algérienne, un tandem stratégique pour un projet industriel majeur à Sétif

Le projet est désormais concret. Porté par Iris à travers sa filiale Cars Tech, en partenariat avec Omoda & Jaecoo, filiale du groupe chinois Chery. Il s’agit d’un complexe industriel moderne installé sur un terrain de 230 000 m². Un site pensé pour intégrer l’ensemble du processus de fabrication. Des ateliers de peinture et de soudure jusqu’à l’assemblage final. Avec une capacité de production annoncée de 50 000 véhicules par an.

Lors d’une visite officielle sur les lieux, le wali de Sétif, Mustafa Limani, a reçu les délégations chinoise et algérienne impliquées dans le projet. Il a affirmé l’engagement des autorités locales à accompagner cette initiative d’envergure. « Toutes les facilités seront mises à disposition pour concrétiser ce projet sur notre territoire », a-t-il déclaré.

Outre l’impact économique, le projet promet de générer 2 400 emplois directs. Une collaboration avec le secteur de la formation professionnelle est d’ores et déjà prévue pour former une main-d’œuvre qualifiée.

Omoda & Jaecoo – IRIS : voici les 5 modèles qui sortiront des chaînes de l’usine de Sétif

Le partenariat entre Iris et Omoda & Jaecoo ne se limite pas à la simple construction d’un site industriel. Il prévoit également la production de cinq modèles de véhicules, pensés pour répondre à une large palette de besoins, du citadin connecté au baroudeur tout-terrain.

OMODA C3 : un crossover compact au design affirmé, équipé des dernières technologies embarquées, pensé pour séduire les jeunes conducteurs urbains. OMODA C5 : un SUV agile et stylé, taillé pour la ville, qui mise sur le confort de conduite et une esthétique soignée. J5 : un SUV robuste et spacieux, destiné aux familles ou aux amateurs d’escapades sur routes secondaires. C7 (NEO Crossover) : un modèle plus haut de gamme au style dynamique, orienté vers un public en quête d’innovation et de distinction. J7 : un SUV tout-terrain, puissant et polyvalent, conçu pour affronter des conditions de route plus exigeantes, idéal pour les régions rurales ou montagneuses.

Enfin, chacun de ces modèles vise à combiner fiabilité mécanique, design attractif et un bon niveau d’équipement technologique, tout en restant compétitif en termes de prix.