« 10 000 tonnes par an » : L’usine de lait infantile de Boumerdès sera opérationnelle à cette date

En deuxième étape de sa visite de terrain dans la zone industrielle Larbatache, située dans la wilaya de Boumerdès, le directeur Général de l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI), M. Omar Rekkache, s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de construction d’une usine spécialisée dans la fabrication de lait pour nourrissons et enfants en bas âge, appartenant à la société Baby Infant Nutrition.

Cette inspection sur le terrain visait à évaluer le rythme d’exécution de ce projet stratégique, qui illustre l’importance des investissements industriels productifs dans le soutien au marché national ainsi que dans la localisation des industries de transformation sensibles en Algérie.

Capacité de production de 10 000 tonnes et création de 100 emplois

L’entrée en exploitation effective du complexe est prévue pour le mois de juillet 2027. L’infrastructure démarrera avec une capacité initiale estimée à 5 000 tonnes par an, avant de franchir progressivement le cap des 10 000 tonnes annuelles au cours des exercices suivants, afin de répondre à la demande locale croissante.

🟢 A LIRE AUSSI : Industrie auto : Une nouvelle usine de pièces détachées s’implante en Algérie

Au-delà de son impact industriel, le projet revêt une portée socio-économique majeure : il devrait générer plus de 100 emplois directs, ainsi que des dizaines d’emplois indirects au sein des réseaux d’approvisionnement et de distribution.

Réduction des importations et renforcement des capacités nationales

Cette initiative d’investissement contribuera directement à approvisionner le marché national en lait pour bébés et à alléger la facture des importations, grâce à la mise en place d’un outil de production local conforme aux standards modernes de sécurité sanitaire.

Le suivi direct assuré par la direction de l’AAPI traduit la volonté des autorités d’accompagner sur le terrain les investisseurs publics et privés, tout en levant les obstacles bureaucratiques face aux projets à forte valeur ajoutée, essentiels pour la sécurité alimentaire et le développement industriel du pays.

🟢 A LIRE AUSSI : « 300 000 m³/jour » : Une nouvelle méga-station de dessalement s’installe dans cette wilaya

À travers ces grands projets — qu’il s’agisse de l’investissement privé à Boumerdès avec Baby Infant Nutrition, des partenariats d’État stratégiques entre Giplait et le biélorusse Bellakt, ou encore du mégaprojet mené par le duo qataro-algérien Baladna-Madar —, l’Algérie dessine les contours d’une véritable autonomie industrielle.

Longtemps tributaire des marchés extérieurs pour répondre à un besoin aussi critique que le lait pour nourrissons, le pays opère aujourd’hui un virage décisif.

En conjuguant soutien public, transfert de savoir-faire international, création d’emplois et formation de la main-d’œuvre locale, l’appareil productif national se prépare non seulement à alléger durablement sa facture d’importation, mais surtout à garantir à long terme la sécurité alimentaire de ses plus jeunes citoyens.