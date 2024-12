Usine KIA, importation de voitures : le ministre dévoile sa feuille de route pour 2025

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Gharib, a confirmé la poursuite des importations de véhicules depuis le début de l’année 2023, permettant ainsi l’introduction de 227 232 véhicules supplémentaires sur le marché national.

Cette décision vise à satisfaire la demande croissante des Algériens. Parallèlement, le ministre a annoncé la réception de 36 dossiers de demande d’agrément pour la fabrication de véhicules.

Il a également assuré que son département travaille en étroite collaboration avec les autres secteurs concernés pour relancer la production de l’ancienne usine KIA de Batna dans les plus brefs délais, ainsi que toutes les autres unités récupérées par l’État dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Le ministre a également souligné que son département s’attache principalement au développement de l’industrie mécanique en créant une industrie véritable fondée sur un taux d’intégration élevé.

Cependant, la pénurie de véhicules nécessite d’approvisionner le marché local par le biais d’importations, en attendant le développement de l’industrie automobile nationale.

Sifi Gharib a ajouté : « Comme vous le savez, le processus d’importation de véhicules est en cours depuis le début de l’année 2023, grâce aux vingt-quatre premiers agents agréés pour exercer l’activité d’agents de véhicules neufs, ce qui permettra l’introduction de 227 232 véhicules sur le territoire national« .

Après plusieurs années d’arrêt, KIA Batna reprend du service

Selon le ministre, la réorganisation de l’activité de fabrication de véhicules se fait en fonction du type de véhicule et de son importance dans le développement de l’économie nationale, conformément au décret exécutif n° 22-304 du 17 novembre 2022, qui fixe les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de fabrication de véhicules, tel que modifié et complété.

Il a également indiqué que la commission technique chargée d’étudier et de suivre les dossiers de demande d’agrément de fabrication de véhicules travaille de manière continue et à un rythme adapté au volume des dossiers déposés.

Des agréments seront accordés à tous les dossiers conformes au cahier des charges et aux dispositions du décret exécutif n° 22-34 du 17 novembre 2022, qui fixe les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de fabrication de véhicules, tel que modifié et complété.

Relance de KIA Batna : L’Algérie accélère sa production automobile

À ce jour, 36 dossiers ont été déposés sur la plateforme numérique dédiée au système de fabrication de véhicules. Les études menées jusqu’à présent ont abouti à l’octroi de plusieurs agréments pour exercer l’activité de fabrication de différents types de véhicules tels que :

Les véhicules légers,

Les utilitaires légers,

Les motocycles,

Les camions,

Les autobus,

Les tracteurs agricoles

et les remorques.

D’autres marques seront agréées conformément au cahier des charges, aux lois et à la réglementation en vigueur dans les prochains jours.

En ce qui concerne l’usine KIA de Batna, le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique s’efforce d’exploiter les usines de véhicules existantes, y compris celles qui ont été confisquées au profit de l’État et qui ont été récemment cédées à des entreprises publiques.

Les services de l’industrie et tous les secteurs concernés prennent actuellement toutes les mesures nécessaires pour intégrer cette usine dans la nouvelle stratégie de l’industrie automobile et lui permettre de reprendre la production dans les plus brefs délais, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur.