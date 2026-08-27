Usine Hyundai en Algérie : le CEO dévoile la date du démarrage et les véhicules prévus

À Séoul, les dirigeants du second constructeur automobile de la région MENA ont tracé une trajectoire industrielle ambitieuse pour l’Afrique du Nord. Au cœur des annonces faites devant le parterre d’investisseurs internationaux figure un retour très attendu sur le sol algérien, matérialisé par le redémarrage d’un site industriel majeur.

L’annonce est tombée directement depuis la capitale sud-coréenne lors du traditionnel Hyundai Investor Day 2026. Devant les partenaires financiers, le patron du groupe Hyundai, José Muñoz, a levé le voile sur la feuille de route du constructeur asiatique pour les années à venir.

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Dans ce plan mondial visant un volume global de 5,5 millions de véhicules par an d’ici 2030, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord occupe un rôle moteur. Le groupe identifie la zone MENA comme l’un de ses terrains les plus rentables. Actuellement solidement ancré à la seconde place sur ce marché avec 8,4% de parts. Le groupe entend porter sa capacité de production régionale à 1,27 million d’unités d’ici la fin de la décennie.

Automobile : Hyundai produira ses premiers véhicules « Made in Algeria » dans le site Sidi Khettab dès fin 2026

Pour réussir ce pari, Hyundai associe l’importation de grands SUV à forte valeur ajoutée et une implantation industrielle locale directe. L’Algérie devient le pivot de cette expansion nord-africaine. Le constructeur programme ainsi le démarrage officiel de la production entre la fin de l’année 2026 et le début de l’année 2027.

Sur le terrain, les préparatifs prennent une forme extrêmement concrète. Le géant sud-coréen a choisi d’installer ses quartiers sur le site industriel de Sidi Khettab. Situé dans la wilaya de Relizane. Ce complexe, autrefois attribué au groupe Sovac avant sa confiscation par la justice algérienne, s’apprête à retrouver une seconde vie. Mené sous la forme d’une joint-venture réunissant le constructeur coréen et son partenaire omanais Bahwan Saud, le projet s’appuie sur une enveloppe globale estimée à 400 millions de dollars.

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Usine Hyundai en Algérie : SUV, utilitaires légers, citadines et du 100% électrique à terme

Les dirigeants affichent une volonté claire d’installer une infrastructure industrielle durable. À terme, le site produira 50 000 véhicules chaque année. Le catalogue de départ proposera cinq modèles distincts, répartis entre trois voitures touristiques et deux véhicules utilitaires légers. L’usine fabriquera d’abord des SUV abordables ainsi que des utilitaires légers. Par la suite, la chaîne d’assemblage diversifiera son offre vers des citadines puis vers des véhicules électriques. Le groupe confirme déjà l’assemblage local de la citadine i10.

La fabrication adoptera le processus CKD. Ce mode opératoire intègre dès le départ une ligne de peinture, une ligne de soudage et de ferrage. Ainsi qu’une jonction fluide entre les chaînes de montage. L’alliance omano-coréenne a déjà engagé des démarches concrètes auprès de plusieurs équipementiers locaux pour garantir un taux d’intégration conforme aux exigences nationales.

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Le directeur général du groupe pour la région MENA, Tarek Mossaâd, soulignait à ce propos l’importance d’adopter le mode CKD dès les premières phases. Le secteur automobile algérien retient son souffle en attendant le mois de septembre prochain, période durant laquelle le groupe prévoit de livrer de nouveaux détails.