Usine GWM à Aïn Defla : nouveaux modèles et date de sortie des premiers véhicules dévoilés

Le constructeur chinois Great Wall Motors (GWM), en partenariat avec le groupe privé algérien Cevital, pose les bases d’un projet automobile d’envergure à Aïn Defla. Ce chantier, qui a démarré officiellement début avril, promet de transformer cette wilaya, située à 145 km d’Alger, en véritable carrefour industriel.

« Le projet a été annoncé il y a de cela un mois. Les choses se concrétisent vite », a confié Kahina Moubri, responsable communication de Great Wall Motors Algérie, dans un entretien au quotidien El Watan daté du 5 juin.

Selon elle, le chantier progresse à un rythme soutenu et les premiers véhicules devraient sortir de la chaîne de production dès l’an prochain, en 2026.

Aïn Defla, nouveau centre névralgique de l’industrie automobile

Le choix d’implanter l’usine à Aïn Defla ne doit rien au hasard. Ce territoire, déjà traversé par l’autoroute Est-Ouest, dispose d’un réseau routier solide et d’une position géographique stratégique entre l’ouest et le centre du pays. C’est d’ailleurs ce qui a convaincu les représentants de GWM lors de leur visite du 22 mars dernier, organisée après une rencontre avec le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb.

Le site retenu pour l’usine est l’ancien centre commercial UNO, propriété de Cevital. Un lieu déjà aménagé et facilement réaffectable, ce qui a sans doute facilité le démarrage rapide des travaux.

Du côté de GWM Algérie, on insiste également sur la volonté d’ancrer le projet dans une logique durable. L’usine prévoit notamment la production de véhicules hybrides (HEV), associant moteur thermique et moteur électrique. Un type de motorisation qui permet une recharge automatique de la batterie en roulant et qui répond aux exigences actuelles en matière d’économie d’énergie et de mobilité durable.

Une gamme renforcée pour séduire les Algériens : les premiers véhicules GWM seront disponibles dès 2026 !

En parallèle de la construction de l’usine, Great Wall Motors prépare aussi le terrain commercial. Plusieurs modèles devraient bientôt étoffer le catalogue algérien. Les pick-ups Poer et Wingle 7, ainsi que les SUV Haval H6 et Tank, déjà plébiscités en Arabie Saoudite, en Amérique latine ou encore en Australie.

« Les clients seront servis selon leurs besoins et leurs attentes », a souligné Kahina Moubri, précisant que ces nouveaux modèles ont déjà démontré leur fiabilité sur d’autres marchés exigeants.

Ancrée dans le Top 10 chinois, la marque Great Wall Motors affiche ses ambitions

Le projet Great Wall Motors ne se limite pas à l’assemblage de véhicules. Il s’inscrit dans une stratégie industrielle plus large, avec pour objectif l’intégration progressive de fournisseurs mondiaux de pièces détachées. À terme, l’ambition est d’augmenter le taux de fabrication locale et favoriser un écosystème industriel pérenne en Algérie.

Cette dynamique pourrait ainsi ouvrir la voie à la relance de l’industrie automobile nationale, tout en créant de l’emploi et en valorisant le savoir-faire local.

Si Great Wall Motors reste encore peu connue du grand public algérien, sa réputation n’est plus à faire en Chine. La marque figure parmi les dix meilleures du pays, selon sa représentante, sur un marché où la concurrence est féroce avec plusieurs centaines de constructeurs.

Avec son implantation à Aïn Defla, GWM fait ainsi une entrée remarquée dans le paysage industriel algérien, dans un contexte où les autorités multiplient les partenariats pour relancer la production locale.