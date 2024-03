Usine Geely en Algérie : le DG de Sodivem dévoile tous les détails du projet

Geely, un constructeur automobile chinois de premier plan, envisage d’investir 200 millions de dollars dans la construction d’une usine d’assemblage de véhicules en Algérie.

Cette usine, d’une capacité de production annuelle de 50 000 véhicules, permettra à Geely de répondre à la demande croissante du marché algérien et de renforcer sa présence en Afrique du Nord.

Mohamed Gharbi, directeur général adjoint de Sodivem, partenaire local de Geely, a déclaré que le premier modèle à sortir de l’usine sera le GX3, un SUV compact populaire. La production du GX3 devrait débuter en 2026 et l’usine sera implantée dans l’ouest du pays, précise la même source.

Geely a débuté ses activités en Algérie en décembre 2023 et compte commercialiser 39 000 véhicules en 2024, dont les modèles : GX3, Starray, Emgrand et le SUV Coolray.

Rappelons que le groupe Geely, classé dans le top 10 mondial en termes de volume de ventes, propose une gamme variée de véhicules, des berlines aux SUV, en passant par les baroudeurs et les modèles abordables.

Le groupe possède également des marques renommées pour leur innovation et leurs normes de qualités élevées, comme Volvo et Lotus.

L’industrie automobile algérienne en plein essor grâce à de nouvelles réglementations

L’année 2023 marque un renouveau pour le secteur automobile en Algérie. De nouvelles réglementations encadrent désormais les importations et la production de véhicules, insufflant une nouvelle dynamique à ce domaine crucial de l’économie nationale.

🟢 A LIRE AUSSI : FIAT 500 fabriquée en Algérie : disponible dès demain, à quel prix ?

Les constructeurs automobiles désirant implanter des usines en Algérie bénéficient d’avantages fiscaux et douaniers, ainsi que de terrains à prix réduits.

En contrepartie, un taux d’intégration locale de 10% est exigé à la fin de la deuxième année de production et de 30% à la fin de la cinquième année.

Ces mesures incitatives ont porté leurs fruits. L’Algérie attire de plus en plus de constructeurs automobiles. Fiat et Chery ont déjà implanté des usines dans le pays, et JAC s’apprête à les rejoindre avec un projet dans la wilaya d’Ain Témouchent.

🟢 A LIRE AUSSI : CHERY livrera à ses clients son 1er lot de véhicules à compter de cette date

Ce dynamisme est soutenu par un marché national attractif, dont les besoins sont estimés entre 250 000 et 350 000 véhicules par an.