Usine Fiat en Algérie : le wali d’Oran ordonne de passer la seconde

USINE FIAT EN ALGÉRIE – En la matinée de ce mardi 13 juin 2023, le wali d’Oran, Saïd Saayoud, s’est rendu au site de l’usine FIAT de la zone industrielle de Tafraoui afin de superviser l’opération d’installation des trois entreprises chargées de l’aménagement externe de l’usine de montage automobile.

Ladite visite s’est déroulée en présence de plusieurs responsables et hauts fonctionnaires locaux à l’instar du président de l’APW d’Oran, des directeurs des instances exécutives ainsi que des autorités locales.

Le taux d’avancement des travaux a atteint 60%

Les travaux d’aménagement des espaces extérieurs de l’usine FIAT et de la zone d’extension ont été entamés ce matin, et c’est après que le site a été raccordé à tous les réseaux vitaux nécessaires, tels que l’eau, l’électricité et Internet.

Au cours de la visite, le wali Saïd Saayoud a écouté les explications fournies par les différents acteurs intervenants sur l’usine. Ceux-ci l’ont informé que le taux d’avancement des travaux était supérieur à 60 %.

Le wali a alors donné des instructions aux entreprises en charge des travaux de l’aménagement extérieur de respecter les termes du cahier des charges, d’accélérer le rythme des travaux et de les achever dans les délais impartis.

Enfin, le wali a fait savoir que le 1er véhicule de la marque Fiat fabriqué en Algérie sortira de l’usine de Tafraoui et sera disponible sur le marché vers la fin de l’année 2023 ou, au plus tard, en début de l’année 2024.

L’usine Fiat en Algérie va participer à la création de 3000 postes d’emploi

Afin de réussir cet objectif, M. Saïd Saayoud, a précisé que les 3 entrepreneurs engagés pour les travaux de l’aménagement extérieur de l’usine Fiat travailleront 24 h/24, selon le système : 3 équipes — 8 heures (8×3).

Du reste, l’assiette de la zone industrielle de Tafraoui qui accueille l’usine Fiat comprend 3 terrains de 40 hectares chacun. La zone 1 représente l’endroit où l’unité de montage, proprement dite, sera érigée. La seconde constitue une zone d’extension de l’entreprise italienne. La troisième zone, enfin, va accueillir les futurs investisseurs, les ateliers de pièces de rechange ainsi que d’autres unités de montage automobile et de manutention.

Le dernier volet que le wali d’Oran a abordé lors de cette visite est celui de l’emploi. A ce propos, il indiquera que l’implantation de l’usine Fiat permettra d’embaucher, dans un premier temps, 600 employés spécialisés. Par la suite, après le début de la production, le nombre d’emplois (directs et indirects) créés s’élèvera à 3000 postes.