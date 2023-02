Usine Fiat en Algérie : du nouveau sur l’avancement des travaux

En octobre 2022, le ministre de l’industrie Ahmed Zeghdar annonçait la signature d’un accord avec le groupe automobile Multinational « Stellantis » pour le lancement d’une production de véhicules de la marque Fiat en Algérie. Un projet ambitieux qui marque un tournant important pour le secteur automobile en Algérie. Implantée dans la zone industrielle de Tafraoui, l’usine produira 60 000 véhicules par an dans un premier temps et 20 000 de plus dans un second temps.

Apres que le wali d’Oran, Said Sayoud, s’était prononcé sur le taux d’avancement des travaux de réalisation de l’usine. Aujourd’hui, c’est au tour de Samir Cherfan, directeur de la région Afrique et Moyen-Orient du groupe automobile Stellantis de livrer quelques informations.

| À LIRE AUSSI : Usine Fiat en Algérie : « dernières retouches » avant lancement prochain

C’est via un post sur son compte LinkedIn, que le responsable a déclaré que : » Le projet Fiat Algérie progresse sur tous les fronts. » En effet, Cherfan a précisé que lors de sa récente visite au niveau de la future usine Fiat d’Oran, il a pu passer du temps avec les équipes de la firme franco-italo-américaine qui travaillent durement pour concrétiser les projets prédéfinis.

De plus, le cadre de Stellantis a affirmé qu’un solide réseau de vente et de services est en train d’être mis en place, ainsi que des projets de développement des instituts de formation professionnelle et du recrutement local sont en cours de réalisation.

Il assure que sur le plan de l’ingénierie, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne :

La mise en place d’un réseau de fournisseurs locaux.

L’identification des sous-traitants qui fourniront les pièces d’usine (atteindre un niveau élevé d’intégration locale est espéré).

Le secteur automobile algérien prend un nouveau souffle

L’industrie automobile en Algérie a connu des difficultés ces dernières années, après la décision de geler les importations de voitures sur le marché algérien et l’arrêt des usines de fabrication locale, le secteur automobile témoignait d’une stagnation sans précédent. Le dossier a cependant connu une percée au cours de l’année dernière. En effet, deux décrets présidentiels sont venus lever le voile sur la paralysie liée à l’importation des véhicules neufs et à la production locale des véhicules.

| À LIRE AUSSI : Importation de véhicules en Algérie : procédure et conditions

Outre les précisions concernant l’implantation d’une usine Fiat en Algérie, plusieurs nouvelles annonces en pour ce qui est de l’importation des voitures de moins de 3 ans ont rassuré les consommateurs algériens.

Alors que d’un autre coté l’Etat compte aussi miser sur le déploiement massif des voitures électriques au cours des prochaines années. Un projet visant l’installation d’un grand nombre de bornes de recharge électriques est prévu.