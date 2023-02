Après des années de de gel, le dossier automobile en Algérie ne cesse de connaître de bonne nouvelles. En effet, le mois d’octobre passé, le Président de la République avait donné un grand coup de fouet, en annonçant le feu vert pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans.

Quelques jours plus tard, une autre bonne nouvelle, tombe pour l’industrie automobile en Algérie, le ministère de l’Industrie, Ahmed Zeghdar annonçait à son tour la signature d’un accord avec la marque italienne Fiat, pour l’ouverture d’une usine de montage automobile à Oran. Depuis les annonces se sont multipliées et les consommateurs algériens ne cessent de se demander la date de l’entrée en vigueur de cette usine à Tarfaoui.

C’est dans ce sens qu’hier, le lundi 6 février 2023, le wali d’Oran, Said Sayoud, a présidé une réunion de travail avec un représentant du Complexe de l’industrie automobile Stellantis, afin de « régler les dernières touches » avant de lancer l’usine « Fiat » dans la zone industrielle de Tafraoui.

En outre, selon un communiqué de la wilaya d’Oran, le wali a nommé, lors de cette réunion, un « comité d’Etat pour suivre et accompagner la réalisation du projet ». La réunion a également porté sur une présentation de l’état d’avancement des travaux de l’usine.

Le wali d’Oran, Said Sayoud a d’ailleurs évoqué le statut de la zone industrielle, en termes de préparation et de connectivité aux différents réseaux. Soulignant son souci de lever les restrictions et les difficultés auxquelles l’usine peut être confrontée. Afin d’entrer en production dans les délais impartis.

Tebboune annonce la date de lancement de l’usine FIAT d’Oran

Le mois de mars 2023 marquera en Algérie le début de production de véhicules automobiles de la marque italienne « Fiat », filiale du groupe automobile multinational « Stellantis » (tourisme, utilitaires et même électriques).

C’est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui en a fait l’annonce, lors d’un point de presse conjoint, à Alger, le 23 janvier 2023, avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, lors de la visite officielle de cette dernière en Algérie.

Alors que de son côté, l’ambassadeur d’Algérie en Italie, Abdelkarim Touahria, a déclaré dans une interview au journal « Il Messaggero », que les modèles des voitures de la marque italienne Fiat qui seront fabriqués à l’usine d’Oran seront dévoilés le 19 mars prochain et leur commercialisation se fera avant la fin de cette année.