Usine FIAT d’Oran : le wali, Said Sayoud, annonce enfin la bonne nouvelle !

AUTOMOBILE – Le wali d’Oran a effectué hier, mardi 21 novembre, une visite d’inspection au site de l’usine Fiat de Tafraoui. À cette occasion, M. Said Sayoud a révélé deux informations importantes sur ce projet : la date de l’achèvement des travaux et celle de l’entrée en production de l’usine.

Dans un point de presse, le wali a exprimé sa « satisfaction » quant à la progression des travaux à un rythme soutenu. Le taux d’avancement, a-t-il indiqué, dépasse 90 %. En outre, il a fait savoir que le renforcement des capacités financières et techniques des ateliers permettra d’achever les travaux et de lancer la production avant la fin de l’année 2023.

Le wali d’Oran a souligné que la première ligne de production pour le montage du modèle Fiat 500 était terminée, tandis que la deuxième ligne, celle du modèle Fiat Doblo était en phase d’assemblage. Par ailleurs, M Sayoud, a affirmé que les travaux de raccordement de l’usine Fiat aux différents réseaux (eau potable, gaz, électricité, fibre optique) ont été complètement achevés.

En ce qui concerne l’aménagement extérieur de l’usine, M. Sayoud a assuré que les travaux, confiés à trois entreprises, touchaient à leur fin, puisque le taux d’avancement a atteint 92 % et les travaux devraient, dès lors, s’achever avant la fin de ce mois de novembre.

La formation et l’emploi : l’autre enjeu pour l’usine Fiat d’Oran

Concernant le volet de la formation et de l’emploi, M. Sayoud a indiqué que Fiat a formé une équipe de jeunes Algériens en Italie et que ces derniers s’occupent actuellement de former un deuxième groupe constitué de techniciens et de diplômés des instituts de formation professionnelle.

À ce propos, il faut savoir que l’usine Fiat de Tafraoui emploie à l’heure actuelle 125 travailleurs. Un nombre qui devrait atteindre 300 avant la fin de l’année. En 2024, la filiale du groupe Stellantis envisage de recruter 300 employés supplémentaires. Du reste, le wali d’Oran a indiqué que l’usine connaîtra une extension qui va permettre la création de nouveaux postes d’emploi pour les jeunes de la région.

Rappelons avant de conclure que l’usine Fiat d’Oran possédera, dans un premier temps, une capacité de production de 90 000 véhicules par an. En outre, l’usine fabriquera pour son lancement trois modèles de véhicules : la Fiat 500 hybride, la Fiat 500X et l’utilitaire, Fiat Doblo.