Usine FIAT d’Oran : le ministre Aoun donne un coup d’accélérateur au projet

Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a accueilli une délégation de la société « Stellantis » de la marque « Fiat » ce lundi à Alger. La réunion ainsi organisée a porté sur l’état d’avancement de l’usine d’Oran, censée être prête d’ici à décembre 2023.

Ali Aoun et Samir Chorfan, directeur du groupe pour la région Afrique et Moyen-Orient, ont abordé les points clés du projet, à l’image des investissements, de la sous-traitance et des formations prévues pour l’exploitation de l’usine.

Aoun veut accélérer la mise en service de l’usine FIAT d’Oran

Ce lundi, Samir Chorfan, directeur régional chez Stellantis, s’est rendu à Alger dans le cadre d’une réunion de suivi des travaux de l’usine Fiat d’Oran. Selon le communiqué du ministère de l’Industrie, la réunion a permis de passer en revue en détail l’avancement du projet de l’usine de fabrication de voitures, avant sa mise en service prévue à la fin de l’année 2023.

De plus, les perspectives du plan de développement de l’ensemble du complexe ont été présentées, notamment en ce qui concerne les investissements, la gestion, la formation et l’exportation.

Usine FIAT d’Oran : où en est le projet ?

Le communiqué a ajouté que « pendant la réunion, il a été constaté qu’il n’y avait pas d’obstacles susceptibles de retarder la mise en œuvre effective du projet ».

À cet égard, le ministre a réaffirmé le soutien et l’accompagnement des services compétents du ministère pour ce projet stratégique et structurel, exhortant « Stellantis-Fiat » à respecter tous ses engagements et à accélérer la mise en exploitation de l’unité de production de voitures. Cette initiative permettra de favoriser le développement économique et industriel du pays, ainsi que de répondre à la demande des consommateurs.