USINE FIAT ALGÉRIE : le groupe Stellantis dévoile de nouveaux détails (modèles, emplois…)

AUTOMOBILE – Le constructeur automobile Stellantis a annoncé ce dimanche (19 mars 2023), via un communiqué publié par l’agence de presse Reuter et repris par plusieurs médias spécialisés, qu’il compte investir en Algérie plus de 200 millions d’euros (213,32 millions de dollars) pour fabriquer quatre modèles Fiat dans l’usine Tafraoui d’Oran.

Le même source informe que la construction de l’usine Fiat en Algérie, qui se situe dans la localité de Tafraoui (wilaya d’Oran), devra s’achever en août prochain (2023). Quant à la production de la première Fiat 500 algérienne, elle devrait avoir lieu vers la fin de l’année 2023.

En outre, le communiqué du groupe Stellantis indique que, d’ici 2026, l’usine Fiat d’Oran aura créé près de 2.000 emplois locaux. En ce qui concerne la capacité de production de l’unité de Tafraoui, elle s’établira à 90.000 véhicules par an. Enfin, la fabrication s’élargira, à terme, à quatre modèles Fiat, révèle notre source.

« Cette annonce confirme la place clé qu’occupe l’Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) », a souligné le groupe. Avant d’ajouter : « Le lancement de la marque Fiat ouvrira la voie pour l’atteinte de l’ambition de Stellantis de vendre un million de véhicules dans la région d’ici 2030. »

Voici les quatre modèles de véhicules Fiat qui seront fabriqués dans l’usine de Tafraoui

Depuis l’annonce de la construction d’une usine Fiat sur le territoire national, une question en particulier taraude l’esprit des Algériens : quels sont les modèles de véhicules Fiat que celle-ci va produire ? Hier, le PDG du constructeur italien a enfin apporté la réponse…

Ainsi, la marque italienne a fait savoir, à travers un communiqué de son PDG, Olivier François, qu’elle compte produire dans son usine en Algérie ces modèles de véhicules : des Fiat 500 Hybrid et Fiat 500X. Mais aussi « le modèle Doblo« , un fourgon compact, « avant l’arrivée quelques années plus tard d’un tout nouveau modèle, actuellement entre les mains des designers ».

Par ailleurs, le patron de Stellantis pour la région MEA (Moyen-Orient et Afrique), Samir Cherfan, a levé le voile hier (19 mars) sur les modèles Fiat importés qui seront commercialisés sur le marché algérien à partir de ce 19 mars 2023.

Il s’agit au total de 6 modèles, 3 voitures touristiques (Fiat Tipo, Fiat 500X et Fiat 500) et 3 véhicules utilitaires (Fiat Dolbo, Fiat Scudo, Fiat Ducato). Quant à leurs prix, ils varient entre 2.635.000 DA (pour le modèle le moins cher) et 4.120.000 DA. Les voilà dans le détail :

En résumé : les nouvelles de l’usine Fiat en Algérie

Voici l’essentiel à retenir de cet article qui concerne les nouveautés de l’usine Fiat de Tafraoui :