Usine Fiat à Oran : Stellantis s’engage à produire 40.000 véhicules d’ici fin 2024

Le Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a accueilli aujourd’hui une importante délégation de la société Stellantis. Cette rencontre a eu lieu au siège du ministère sous la direction de Samir Cherfan, le directeur de la région Afrique et Moyen-Orient.

En effet, selon un communiqué du ministère, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de l’avancement du projet de fabrication de voitures Fiat en Algérie. Ce projet revêt une importance particulière pour le développement industriel du pays. Samir Cherfan a réaffirmé l’engagement de Stellantis à soutenir le développement de l’industrie automobile en Algérie. Ce soutien est essentiel pour garantir la réussite du projet et pour atteindre les objectifs fixés.

De plus, les discussions ont porté sur la situation actuelle de l’usine et les dernières mises à jour concernant la fabrication des voitures, avec la présentation d’un rapport, soulignant les progrès réalisés dans la production des modèles Fiat 500 et Doblo.

L’objectif est d’augmenter progressivement le taux de production pour atteindre la cible fixée. D’ici la fin de l’année 2024, la production devrait atteindre 40 000 véhicules. Ce chiffre devrait grimper à 90 000 unités d’ici la fin de l’année 2026.

Un autre point important de la réunion a été l’examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords avec les fournisseurs. Ces accords visent à augmenter le taux d’intégration des composants locaux dans la fabrication des véhicules.

Selon Samir Cherfan, le taux d’intégration devrait dépasser les 35 % d’ici 2026. Cette augmentation du taux d’intégration est cruciale pour le développement durable de l’industrie automobile en Algérie.

Augmentation du taux de production de l’usine Fiat d’Oran

Stellantis a présenté des plans détaillés pour augmenter le taux de production des véhicules. Ces plans incluent l’optimisation des processus de production et l’augmentation de l’efficacité opérationnelle. L’objectif est de garantir que l’usine puisse répondre à la demande croissante du marché algérien. Cela nécessitera une coopération étroite avec les fournisseurs locaux et une amélioration continue des capacités de production.

Pour conclure, cette rencontre entre le Ministre de l’Industrie et la délégation de Stellantis marque une étape importante dans le suivi du projet de fabrication des voitures Fiat en Algérie. Les engagements pris par Stellantis et les progrès réalisés jusqu’à présent sont prometteurs pour l’avenir de l‘industrie automobile en Algérie.